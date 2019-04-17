Синоптики попередили про заморозки «помаранчевого» рівня



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18 квітня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями

У четвер, 18 квітня, у центральній та східній частинах України очікуються заморозки у повітрі та на поверхні ґрунту, а у високогір'ї - значна сніголавинна небезпека.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«18 квітня вночі у центральних (крім Вінницької), Київській, Житомирській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий); у східній частині, на Чернігівщині та Сумщині сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий). У зв'язку з опадами 17-18 квітня у високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)», - зазначається у повідомленні.

Завтра, 18 квітня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без опадів, лише вночі та вранці у південних областях та на Прикарпатті дощі, в Карпатах з мокрим снігом. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у більшості північних та центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 11-16° тепла, на Закарпатті 18-20°; у східній частині, на Чернігівщині та Сумщині вночі сильні заморозки в повітрі 0-3°, температура вдень 7-12° тепла.

У Києві завтра хмарно погода з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 12-14°. По області - хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 11-16° тепла.

19-20 квітня в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише 19 квітня в більшості північних та Вінницькій областях, 20 квітня в західних областях та Криму місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний та північний, 5-10 м/с, 20 квітня в Криму і Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, в Україні заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (19 квітня крім Одеської, Миколаївської та західних областей), у східних, Сумській, 19 квітня і в Запорізькій, 20 квітня і в Чернігівській областях сильні заморозки у повітрі 0-3°; вдень в Україні 10-15° тепла, на Закарпатті до 20°.

У Києві та області 19-20 квітня мінлива хмарність, без опадів, лише вдень 19 квітня місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-5°; вдень 10-15° тепла.

21-22 квітня в Україні без опадів, лише в західних та Житомирській областях місцями невеликий дощ. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту (крім західних областей) заморозки 0-5°; вдень 9-15° тепла, на Закарпатті до 18°.

У Києві та області 21- 22 квітня без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; вдень 9-14° тепла.