  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На кадастровій карті України з'явилися межі територіальних громад

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Тепер на карті відображаються межі територіальних громад - На кадастровій карті України з'явилися межі територіальних громад
    Тепер на карті відображаються межі територіальних громад
    Фото: map.land.gov.ua

    Нова функція може стати у пригоді власникам земельних ділянок, землевпорядникам, органам місцевого самоврядування та представникам державної влади

    Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру додала новий шар даних на публічну кадастрову карту, що містить дані про межі територіальних громад. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

    За даними Мінрегіону, який розробив цей шар даних, інформація, що міститься в ньому, може стати в нагоді власникам земельних ділянок, землевпорядникам, органам місцевого самоврядування та представникам державної влади.

    «Наразі оновлення носить інформативний характер, однак вже може допомогти при розробці документації землеустрою. Новий шар кадастрової карти дозволить полегшити роботу з комплексними планами просторового розвитку територіальних громад», – ідеться в повідомленні відомства.

    Як повідомлялося, Кабінет міністрів в липні 2021 року доручив Міністерству аграрної політики та продовольства і Держслужбі з питань геодезії та кадастру спільно розробити і впровадити програмне забезпечення у складі Держгеокадастру, яке дасть могу реалізувати і привести у відповідність низку вимог чинних законів, а також спростити зміну цільового призначення земельних ділянок на підставі заяви власника.

    Кабмін у травні нинішнього року затвердив порядок функціонування національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД), необхідний для функціонування національного геопорталу, який надає інформацію про українські землі на базі єдиної цифрової картографічної основи.

    Читайте також: Перший місяць ринку землі. Що приховує влада і чому нотаріуси відмовляються посвідчувати угоди?

    Теги: Кабмін земля об'єднані територіальні громади земельний кадастр Держгеокадастр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На кадастровій карті України з'явилися межі територіальних громад