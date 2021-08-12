На кадастровій карті України з'явилися межі територіальних громад

Нова функція може стати у пригоді власникам земельних ділянок, землевпорядникам, органам місцевого самоврядування та представникам державної влади

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру додала новий шар даних на публічну кадастрову карту, що містить дані про межі територіальних громад. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

За даними Мінрегіону, який розробив цей шар даних, інформація, що міститься в ньому, може стати в нагоді власникам земельних ділянок, землевпорядникам, органам місцевого самоврядування та представникам державної влади.

«Наразі оновлення носить інформативний характер, однак вже може допомогти при розробці документації землеустрою. Новий шар кадастрової карти дозволить полегшити роботу з комплексними планами просторового розвитку територіальних громад», – ідеться в повідомленні відомства.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів в липні 2021 року доручив Міністерству аграрної політики та продовольства і Держслужбі з питань геодезії та кадастру спільно розробити і впровадити програмне забезпечення у складі Держгеокадастру, яке дасть могу реалізувати і привести у відповідність низку вимог чинних законів, а також спростити зміну цільового призначення земельних ділянок на підставі заяви власника.

Кабмін у травні нинішнього року затвердив порядок функціонування національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД), необхідний для функціонування національного геопорталу, який надає інформацію про українські землі на базі єдиної цифрової картографічної основи.