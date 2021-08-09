Суд повернув Києву земельну ділянку вартістю 65 млн грн

Товариство за десять років так і не розпочало будівництво бази відпочинку на орендованій землі

За позовом прокуратури Господарський суд Києва розірвав договір оренди земельної ділянки рекреаційного призначення вартістю понад 65 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Господарський суд Києва погодився із доводами прокурора щодо необхідності розірвання договору оренди земельної ділянки рекреаційного призначення площею 3,4 га.

Встановлено, що товариством усупереч встановленим оскаржуваним договором умовам та строкам не побудовано базу відпочинку в Деснянському районі Києва та навіть не розпочато її будівництво протягом 10 років.

З огляду на те, що вказаний факт свідчить про неналежне виконання товариством своїх обов’язків в частині забудови земельної ділянки та створення для мешканців міста бази відпочинку, місцевий суд своїм рішенням задовольнив позов прокуратури у повному обсязі, відновивши право територіальної громади на земельну ділянку.

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