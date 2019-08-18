  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Лісова пожежа на Канарах: площа постраждалих районів становить 1 тис. га

    • Розсилка
    Лісова пожежа на Канарах: площа постраждалих районів становить 1 тис. га

    На Канарах більше 2 тисяч осіб евакуювали через лісові пожежі

    На курортному острові Гран-Канарія Канарського архіпелагу в Іспанії понад 2 тисячі людей евакуювали через лісові пожежі.

    Про це повідомляє Сіньхуа.

    «Як запобіжні заходи приблизно 2 тис. людей були евакуйовані з міста Техеда і низки інших районів», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, пожежа почалася в суботу ввечері в місті Валлесеко і поширилося досить швидко. Муніципалітети Мойя і Техеда були оголошені районами надзвичайного стану.

    За інформацією місцевої влади, площа постраждалих районів становить 1 тис. гектарів.

    Нині пожежу гасять вогнеборці на землі і вертольоти з водозливними пристроями. Однак ситуація ускладнюється через сильний вітер.

    До слова, 17 серпня у столиці Бангладеш вогонь знищив 15 тисяч будинків.

    пожежа вітер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ