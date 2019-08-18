Лісова пожежа на Канарах: площа постраждалих районів становить 1 тис. га



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На Канарах більше 2 тисяч осіб евакуювали через лісові пожежі

На курортному острові Гран-Канарія Канарського архіпелагу в Іспанії понад 2 тисячі людей евакуювали через лісові пожежі.

Про це повідомляє Сіньхуа.

«Як запобіжні заходи приблизно 2 тис. людей були евакуйовані з міста Техеда і низки інших районів», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, пожежа почалася в суботу ввечері в місті Валлесеко і поширилося досить швидко. Муніципалітети Мойя і Техеда були оголошені районами надзвичайного стану.

За інформацією місцевої влади, площа постраждалих районів становить 1 тис. гектарів.

Нині пожежу гасять вогнеборці на землі і вертольоти з водозливними пристроями. Однак ситуація ускладнюється через сильний вітер.

До слова, 17 серпня у столиці Бангладеш вогонь знищив 15 тисяч будинків.