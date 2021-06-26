На Кармалюковій горі, що під Кам’янцем, знайдено сліди злочину часів давньої Русі (фото)

Щойно завершилося велике дослідження давнього городища ХІІ-ХІІІ століть

На Кармалюковій горі, що біля Кам’янця-Подільського, закінчився другий сезон археологічних досліджень давнього городища. Це багатошарове поселення, що функціонувало в різні періоди - за трипільців, в ранню залізну добу та в ХІІ-ХІІІ століттях і було одночасово знищено у результаті нападу ворога.

Цього року дослідження проводили науковці Кам`янець-Подільського музею-заповідника та Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка разом зі студентами історичного факультету університету.

Археологи дослідили три ділянки городища, але основний акцент було зроблено на ділянці біля головного валу.

«Нам вдалося встановити, що в основі головного валу лежить кам’яна стіна, – розповів «Главкому» науковий співробітник Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, археолог Ігор Старенький. – При чому, як виявилося, це не просто насип з каміння, а саме мурована стіна, що є надзвичайно рідкісним явищем для городищ даного періоду».

Крім того археологи частково відкопали рештки дерев’яної конструкції. Є версія, що це залишки спаленої при нападі башти.

Як розповів Ігор Стеренький, знайдені під час досліджень артефакти належать усім етапам існування городища. Тут є знахідки що належать «трипільцям» та скіфам, але основний масив – речі давньоруського періоду.

Історик особливо виділив розвали керамічного посуду. У тому числі й амфорного типу. Також знайдено наконечники стріл, фрагменти кольчуги, кресало, пірофілітове пряслице, уламки скляних браслетів тощо.

Знахідок могло бути на порядок більше, але городише впродовж останніх 20 років активно розграбовується мародерами і археологам довелося працювати вже по «підчищеній» детектористами території: «Масштаби грабунку – величезні, ми бачимо практично цілі розкопи, – розповів вчений. – Все це пошкоджує культурний шар городища. Наприклад, центральної його частини, дитинця. Подекуди культурний шар вже повністю знищений. Але копачі в гонитві за старожитностями продовжують руйнувати городище й далі».

Під час розкопок жител археологи натрапили на сліди давнього воєнного злочину – напівспалені дитячий та підлітковий кістяки. Вони не були поховані, що свідчить, що все населення чималого городища було знищене чи вивезене в полон.

На жаль впевнено говорити, хто знищив одне з найбільших поселень на Поділлі поки що неможливо. «Дякувати» за це потрібно виключно детектористам-копачам: «Майже весь масив наконечників до стріл вибрано копачами, - пояснив ситуацію Ігор Старенький. – А саме вони дають можливість встановити, хто атакував городище. Одиночні знахідки наконечників поки що не дають можливості зробити хоч які впевнені висновки. Якщо ж говорити суто гіпотетично – це міг бути якийсь з ординських загонів, так і військо князя Данила Галицького, яке відзначилося тут під час карального походу проти Болохівських земель».

Як повідомлялося раніше, у Дніпропетровській області в квітні знайшли поховання бронзового століття і вже встигли прозвати це відкриття «український Стоунхендж». Майже 8 метровий курган розкопали в селі Новоолександрівка.