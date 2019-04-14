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    На Київщині зберігається пожежна небезпека

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    На Київщині зберігається пожежна небезпека

    На Полтавщині через займання сухої трави загорівся склад зернових відходів

    У Київській області зберігається пожежна небезпека, повідомили у прес-службі ДСНС.

    «14 квітня у Київській області, в районі Фастова, Білої Церкви, Миронівки та Яготина утримається висока (4 класу) пожежна небезпека», - зазначили у прес-службі.

    Нагадаємо, на Полтавщині через займання сухої трави загорівся склад зернових відходів. За минулий рік в Україні сталося близько 1,3 тисячі лісових пожеж.

    Як повідомлялось, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями, дощі, вночі — заморозки, вдень температура підніметься до 11-16°. У південних, вдень 14 квітня, а також у східних та більшості центральних областей пройдуть дощі, на решті території без опадів, прогнозують синоптики. Хмарно з проясненнями. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

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