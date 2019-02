На кінофестивалі Berlinale пройшов флешмоб з вимогою звільнити Сенцова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До флешмобу приєдналися також українські активісти Фото: Укрінформ

Творча команда фільму «Містер Джонс» влаштувала флешмоб прямо на Червоній доріжці фестивалю з плакатами FreeSentsov

Автори фільму «Містер Джонс», прем’єрний показ якого відбувся yа кінофестивалі Berlinale, закликали звільнити українського режисера Олега Сенцова, якого російська влада кинули за грати.

Про це повідомляє «Укрінформ».

«Переглядаючи сьогодні цей фільм, я думала про нашого колегу Олега Сенцова, українського режисера, та про його співвітчизників, політичних в’язнів, яких утримують в Росії. Ми думали про них, коли створювали цей фільм. Ми про них не забудемо», - сказала режисер Аґнєшка Холланд після завершення показу.

Перед його початком творча команда влаштувала флешмоб прямо на Червоній доріжці фестивалю з плакатами FreeSentsov і Freedom of speech is not a crime, портретами Сенцова. До флешмобу приєдналися українські активісти.

Сам перегляд 140-хвилинної стрічки польсько-британсько-українського виробництва, в якій розповідається історія валійського журналіста, який став свідком злочинів радянської влади в Україні в 1930-х роках, пройшов у повній тиші переповненої зали.

Як стало відомо виданню, наступного дня на показ фільму збираються прийти співробітники МЗС ФРН, які займаються українською тематикою.

До слова, Святослав Вакарчук почав працювати над саундтреком до фільму Олега Сенцова.