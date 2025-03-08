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Швеція надасть понад €2 млн на розширення прав українських жінок

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Швеція надасть понад €2 млн на розширення прав українських жінок
Станом на 1 січня 2025 року у ЗСУ служать понад 70 тисяч жінок, з них понад 5,5 тисяч – безпосередньо на передовій
фото: 56 ОМПБр

Швеція надає нову допомогу для жінок в Україні у розмірі 22,5 мільйона шведських крон

Швеція виділить понад €2 млн на сприяння розширенню прав та можливостей жінок в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посольство Швеції в Україні.

У соціальній мережі Х на сторінці посольства Швеції в Україні з'явився допис, в якому зазначено, що українські жінки мужньо захищають свою країну та всю Європу як в тилу, так і на фронті.

У повідомленні посольства вказано, що Швеція розпочинає нову підтримку у розмірі 22,5 мільйона шведських крон (понад 2 мільйони євро) для сприяння розширенню прав і можливостей жінок в Україні.

«8 березня ми віддаємо шану українським жінкам, які мужньо захищають свою країну та всю Європу як військові та гуманітарні працівники, підприємці й політичні лідери», – йдеться в повідомленні.

До слова, президент України Володимир Зеленський привітав українок з Міжнародним днем боротьби за права жінок і мир. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«На передовій і в тилу, у лікарнях, школах, в оборонці та бізнесі – усюди є наші українські жінки. Кожна на своєму місці, ви примножуєте нашу спільну силу, допомагаєте, рятуєте, захищаєте, підтримуєте тих, хто поруч, надихаєте та ведете вперед. Сьогодні Міжнародний день боротьби за права жінок і мир. Але кожен день – ваш день. І кожен день має стати днем миру. Героїчні. Сильні. Професійні. Рішучі. Дякуємо за вашу стійкість, яка щодня зміцнює Україну», – написав він.

Станом на 1 січня 2025 року у Збройних Силах України служать понад 70 тисяч жінок, з них понад 5,5 тисяч – безпосередньо на передовій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заступника міністра оборони – бригадного генерала юстиції Сергія Мельника.

Він також уточнив, що жінки у ЗСУ мають рівні права з чоловіками на зайняття посад, кар'єрне зростання та військові звання.

«Понад 5 500 військовослужбовиць наразі перебувають безпосередньо на передовій. Загалом станом на 1 січня 2025 року в ЗСУ служать понад 70 000 жінок. Це на 20% більше, ніж 2022 року. Держава адаптує політику соціального захисту, щоб забезпечити їхні права та рівні можливості», – зазначив Мельник.

Нагадаємо, сьогодні, 8 березня відзначається Міжнародний жіночий день, повна назва якого Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир (рішенням ООН від 1977 року).

Дню боротьби за права жінок передували рухи суфражисток, активісток і робітниць, які наприкінці ХІХ століття – на початку ХХ виборювали свої права у всьому світі.

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Теги: Швеція 8 березня військові держава гроші

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