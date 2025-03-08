Прорив кордону в Сумській області: інформація від угруповання військ «Курськ»

Ворог продовжує діяти поодинокими групами, які намагаються закріпитися на українській території

У мережі шириться неправдива інформація про нібито масовий прорив російських військ на кордоні Сумщини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр протидії дезінформації.

«Центр верифікував цю інформацію в угрупованні військ «Курськ» та повідомляє, що масового прориву кордону між Новеньким і Журавкою на цей момент не фіксується», – ідеться в повідомленні.

Ворог продовжує діяти поодинокими групами, які намагаються закріпитися на українській території та розширити зону бойових дій. Сили оборони України ефективно знищують ці групи.

Нагадаємо, рішення США призупинити цього тижня передачу військової розвідувальної інформації Україні допомогло просуванню Росії вздовж критичної частини фронту, призвівши до загибелі багатьох українських солдатів за останні дні.

Зазначимо, українські військові можуть завдавати ударів по позиціях загарбників за допомогою систем Himars навіть без розвідданих з боку США, але раніше вони надавали більш точні координати цілей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву військового і фахівця із систем радіоелектронної боротьби і зв'язку Сергія Бескрестнова.

Нагадаємо, що директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що США тимчасово зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних. Реткліфф зазначив, що із нетерпінням чекає зняття паузи та роботи з Україною в напрямку миру після отримання листа, адресованого президентові США Дональду Трампу.

Водночас, за словами джерела Sky News, обмін розвідданими повністю не припинився, джерело називає цей процес «вибірковим».

Американська технологічна компанія Maxar, яка постачала Україні супутникові розвідувальні дані, заявила у п'ятницю, 7 березня про призупинення доступу до своїх знімків для України. Компанія припинила доступ до знімків у відповідь на розпорядження Білого дому. Агенство повідомляє, що компанія заблокувала доступ до своїх супутникових знімків для України, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила обмін розвідданими з Києвом.