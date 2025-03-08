Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Прорив кордону в Сумській області: інформація від угруповання військ «Курськ»

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Прорив кордону в Сумській області: інформація від угруповання військ «Курськ»
Сили оборони України ефективно знищують групи противника, які прорвалися на Сумщину
фото: Сухопутні війська ЗС України/Telegram

Ворог продовжує діяти поодинокими групами, які намагаються закріпитися на українській території

У мережі шириться неправдива інформація про нібито масовий прорив російських військ на кордоні Сумщини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр протидії дезінформації.

«Центр верифікував цю інформацію в угрупованні військ «Курськ» та повідомляє, що масового прориву кордону між Новеньким і Журавкою на цей момент не фіксується», – ідеться в повідомленні.

Ворог продовжує діяти поодинокими групами, які намагаються закріпитися на українській території та розширити зону бойових дій. Сили оборони України ефективно знищують ці групи.

Нагадаємо, рішення США призупинити цього тижня передачу військової розвідувальної інформації Україні допомогло просуванню Росії вздовж критичної частини фронту, призвівши до загибелі багатьох українських солдатів за останні дні.

Зазначимо, українські військові можуть завдавати ударів по позиціях загарбників за допомогою систем Himars навіть без розвідданих з боку США, але раніше вони надавали більш точні координати цілей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву військового і фахівця із систем радіоелектронної боротьби і зв'язку Сергія Бескрестнова.

Нагадаємо, що директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що США тимчасово зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних. Реткліфф зазначив, що із нетерпінням чекає зняття паузи та роботи з Україною в напрямку миру після отримання листа, адресованого президентові США Дональду Трампу.

Водночас, за словами джерела Sky News, обмін розвідданими повністю не припинився, джерело називає цей процес «вибірковим».

Американська технологічна компанія Maxar, яка постачала Україні супутникові розвідувальні дані, заявила у п'ятницю, 7 березня про призупинення доступу до своїх знімків для України. Компанія припинила доступ до знімків у відповідь на розпорядження Білого дому. Агенство повідомляє, що компанія заблокувала доступ до своїх супутникових знімків для України, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила обмін розвідданими з Києвом.

Читайте також:

Теги: Адміністрація Президента військові Сумщина кордон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експерти відібрали п’ять книжок, які допомагають розвивати фінансову грамотність
П’ять книжок для фінансової грамотності. Започатковано культурний проєкт для військових
21 лютого, 16:09
Постраждали дві жінки – 18 та 44 років. Вони знаходяться у лікарні в стані середньої тяжкості
Російська армія накрила артилерійським вогнем Нікополь: є постраждалі
10 лютого, 22:15
Міноборони: Проєкт відкриє для добровольців віком 18-24 роки «нові можливості»
Військові відреагували на проєкт «Контракт 18-24», представлений Міноборони
12 лютого, 02:14
«У розмовах із британськими дослідниками та лікарями ми говорили про медицину, новітні дослідження та реабілітацію поранених»
Валерій Залужний зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ
20 лютого, 13:24
Наразі пошуком чоловіка зайнялися поліцейські
В окупованому Криму турист «відправив у політ» із «Ластівчиного гнізда» місцеву кішку
23 лютого, 21:41
На столику помітний пояс Олександра Усика
Фото полонених та пояс Усика. Що Зеленський привіз Трампу у США
28 лютого, 19:02
Мешканка Німеччини виклала оголошення про продаж неслухняного сина
У Німеччині жінка намагалася продати на аукціоні 10-місячного сина
Вчора, 10:19
Ірландія готується до можливої відправки миротворців до України
Ірландія хоче змінити правила відправки миротворців, аби допомогти Україні
3 березня, 22:34
Найбільше ціни впали на квартири у Херсонській області (-26%)
В Україні змінилися ціни на житло: у яких регіонах найвигідніше купувати нерухомість
5 березня, 05:00

Події в Україні

В Україні пів години тривала масштабна повітряна тривога
В Україні пів години тривала масштабна повітряна тривога
Прорив кордону в Сумській області: інформація від угруповання військ «Курськ»
Прорив кордону в Сумській області: інформація від угруповання військ «Курськ»
Дрони ГУР атакували нафтопереробний комплекс в Росії: нові деталі
Дрони ГУР атакували нафтопереробний комплекс в Росії: нові деталі
Після інавгурації Трампа атаки Росії стали масштабнішими – ISW
Після інавгурації Трампа атаки Росії стали масштабнішими – ISW
«Нелюдська тактика залякування». Зеленський відреагував на удар балістикою по Добропіллю (фото)
«Нелюдська тактика залякування». Зеленський відреагував на удар балістикою по Добропіллю (фото)
Удар по цивільному підприємству в Богодухові: з’явилися фото
Удар по цивільному підприємству в Богодухові: з’явилися фото

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
181K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 березня 2025
40K
«Немає сенсу». Експертка з ядерної енергетики закликала припинити місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС
14K
Трамп розлютився через масований обстріл України – Axios
12K
Що може «вистрелити» після війни? Експерт пояснив, у що варто інвестувати
11K
Авіаконцерн Airbus попередив Європу про ризики від закупівлі американського озброєння

Новини

8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:44
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 березня, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 березня, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua