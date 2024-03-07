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7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 березня – День народження телефонного апарата
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто зосереджуватися на негативі

7 березня відзначається День народження телефонного апарата та День енергії рослин. Віряни вшановують пам’ять священномучеників, що єпископствували в Херсонесі.

День народження телефонного апарата

7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Щороку 7 березня День народження відзначає телефонний апарат, адже саме цього дня у 1876 році американський винахідник Александер Грем Белл запатентував цей пристрій. 

Однак справжнім винахідником телефону вважається італійський вчений Антоніо Меуччі, який вигадав механізм перетворення вібрації звуку в електричні імпульси ще у 1860 році, але не захотів оформлювати патент на власний виріб.

До слова, неймовірним фактом є те, що Белл зі своєю дружиною були глухими, тому вченому не вдалося випробувати на собі телефонний апарат. Також науковець глибоко вірив у Бога, тому сподівався, що телефон допоможе людству спілкуватися з померлими.

День енергії рослин

7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Свято було започатковане за ініціативи компанії з продажу рослинної продукції Alpro. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб залучити якомога більше людей до вживання овочів, фруктів та зелені.

Вважається, що правильна комбінація з рослинних та тваринних продуктів робить наше харчування повноцінним і правильним. Так, наприклад, якщо до улюбленого десерту додати трішки ягід, то він стане не таким шкідливим.

Яке сьогодні релігійне свято

7 березня в церковному календарі – День священномучеників, що в Херсонесі єпископствували: Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія та інших. Вони проповідували на території Північного Причорномор'я, від Дунаю до Дніпра, а також на території автономної республіки Крим.

Святий Василь був єпископом та віддав своє життя за віру і залишився вірним християнству. Святий Єфрем був мучеником і відмовився від ісламу. Святий Капітон став мучеником за свою віру.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна забувати про своє минуле.
  • Не варто з'ясовувати відносини, сваритися і лихословити.
  • Краще не зосереджуватися на негативі.

Народні прикмети

  • Якщо погода зіпсувалося, стало раптом пасмурно – наступного дня можливий мороз.
  • Якщо на дахах все ще висять довгі бурульки, то добре вродить льон.
  • Горизонт став синього кольору – швидко прийде тепло.

Пам’ятні події 7 березня

  • 321 – за указом римського імператора Костянтина неділя стала днем ​​відпочинку від праці.
  • 1573 – Іван Федорович заснував у Львові першу друкарню.
  • 1573 – Венеція поступилась Османській імперії Кіпром.
  • 1788 – Велика кіотська пожежа в Японії, найбільша в історії Кіото.
  • 1799 – Наполеон оволодів Яффою під час Єгипетського походу.
  • 1866 – в Японії укладено союз Сацуми і Тьосю з метою повалення сьоґунату Едо.
  • 1876 – 29-річний американський винахідник Александер Грем Белл отримав патент на телефон.
  • 1900 – з борта лайнера SS Kaiser Wilhelm der Grosse надійшло перше в історії бездротове повідомлення на берег.
  • 1933 – в американському місті Атлантик-Сіті Чарльз Дарроу придумав популярну й нині гру «Монополія».
  • 1936 – у порушення чинних мирних договорів Третій Рейх реокупував Рейнську область.
  • 1957 – перший політ середньомагістрального пасажирського літака Ан-10.
  • 1967 – у СРСР шестиденний робочий тиждень з одним вихідним замінено на п'ятиденний з двома вихідними.
  • 1987 – перемігши за очками у 12-раундовому двобої Джеймса Сміта, «залізний» Майк Тайсон став чемпіоном за версією WBA.
  • 1992 – зіграні перші матчі першого футбольного чемпіонату України.
  • 1992 – після повалення президента Звіада Гамсахурдіа у Тбілісі оголошено про створення нового органу влади, Державної ради, головою якої став колишній глава Компартії Грузії Едуард Шеварнадзе.
  • 1994 — Верховний суд США ухвалив рішення, за яким пародії на оригінальні роботи не є порушеннями авторських прав і не потребують отримання ліцензій чи дозволів від власників таких прав.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Василь, Євген, Омелян, Лаврентій, Нестор, Микола, Ніл, Павло, Еміль, Анна, Антоніна, Євдокія, Катерина, Ксенія, Марія, Мотрона, Надія, Оксана.

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Теги: свято традиції свята

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