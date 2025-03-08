Втрати ворога станом на 8 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10268 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1000 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 8 березня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням Генштаб ЗСУ.

Втрати Росії у війні на 8 березня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 8 березня втратила:

особового складу – близько 883950 (+1000) осіб,

танків – 10268 (+4) од,

бойових броньованих машин – 21346 (+12) од,

артилерійських систем – 24148 (+24) од,

РСЗВ – 1307 (+1) од,

засоби ППО – 1099 (+3) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28172 (+148),

крилаті ракети – 3120 (+35),

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 39791 (+113) од,

спеціальна техніка – 3772 (+3).

Втрати ворога станом на ранок 8 березня Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 8 березня

В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

В Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – одне судно, яке не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 0 суден.

Активність ворожого флоту станом на ранок 8 березня Генштаб ЗСУ

Нині триває 1109-й день повномасштабної війни в Україні.