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Втрати ворога станом на 8 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 8 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10268 танків
фото: УНІАН

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1000 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 8 березня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням Генштаб ЗСУ

Втрати Росії у війні на 8 березня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 8 березня втратила:

  • особового складу – близько 883950 (+1000) осіб,
  • танків – 10268 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 21346 (+12) од,
  • артилерійських систем – 24148 (+24) од,
  • РСЗВ – 1307 (+1) од,
  • засоби ППО – 1099 (+3) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 28172 (+148),
  • крилаті ракети – 3120 (+35),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39791 (+113) од,
  • спеціальна техніка – 3772 (+3).
Втрати ворога станом на ранок 8 березня
Втрати ворога станом на ранок 8 березня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 8 березня

  • В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – одне судно, яке не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 0 суден. 
Активність ворожого флоту станом на ранок 8 березня
Активність ворожого флоту станом на ранок 8 березня
Генштаб ЗСУ

Нині триває 1109-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти Генштаб корабель втрати Чорне море Азовське море

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