Втрати ворога станом на 8 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1000 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 8 березня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням Генштаб ЗСУ.
Втрати Росії у війні на 8 березня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 8 березня втратила:
- особового складу – близько 883950 (+1000) осіб,
- танків – 10268 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 21346 (+12) од,
- артилерійських систем – 24148 (+24) од,
- РСЗВ – 1307 (+1) од,
- засоби ППО – 1099 (+3) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28172 (+148),
- крилаті ракети – 3120 (+35),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39791 (+113) од,
- спеціальна техніка – 3772 (+3).
Активність флоту окупантів станом на 8 березня
- В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – одне судно, яке не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 0 суден.
Нині триває 1109-й день повномасштабної війни в Україні.
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