Європейський день праведників. Що відзначаємо 6 березня

Сьогодні краще не втручатися у чужі справи

6 березня відзначається Європейський день праведників, Всесвітній день боротьби з лімфедемою та День дослідження значення вашого імʼя. Віряни вшановують пам’ять 42 мучеників із міста Амморея, Костянтина та його матері Олени.

Європейський день праведників

Щорічно 6 березня відзначається Європейський день праведників. Звання Праведника народів світу держава Ізраїль надає тим представникам інших народів, які в роки Другої світової війни рятували євреїв від Голокосту.

Європейський день праведників – це пам'ятний день, заснований Європейським парламентом 10 травня 2012 року (з 388 підписами) на згадку про тих, хто виступив проти злочинів проти людяності та тоталітаризму зі своєю власною моральною відповідальністю.

Термін «праведник» у цьому випадку розуміється у більш широкому сенсі, не обмежуючись лише тими, хто ризикував своїм життям, допомагаючи євреям під час Голокосту. Вшановують героїзм людей, які ризикували своїм життям, щоб врятувати інших під час геноцидів та етнічних чисток.

Відзначення цього дня має надихати майбутні покоління протистояти несправедливості та гнобленню та пропагувати такі цінності, як толерантність, солідарність і людська гідність.

Всесвітній день боротьби з лімфедемою

Щорічна подія проводиться 6 березня з метою підвищення обізнаності про лімфедему. Лімфедема — це хронічний стан, за якого лімфатична система пошкоджена чи заблокована, що призводить до появи набряків в усьому тілі.

Лімфатична система відіграє дуже важливу роль в підтриманні імунної системи нашого організму, адже вона відводить рідини і продукти життєдіяльності з тканин. Однак, коли ця система починає неправильно працювати, це може призвести до ряду неприємних і серйозних симптомів, включаючи біль, труднощі під час руху, дискомфорт.

День дослідження значення вашого імʼя

День дослідження значення вашого імʼя (Discover What Your Name Means Day), який відзначається щороку в середу першого повного тижня березня, запрошує всіх заглибитися в значення свого імені.

Цей день є частиною «Тижня святкування свого імені», започаткованого американцем Джеррі Хіллом у 1997 році, щоб заохотити людей цінувати і відзначати унікальність своїх імен. Вважається, що наші імена – це не просто ярлики, а й важлива частина ідентичності. Вони несуть в собі глибоке культурне, особисте і родинне значення.

Яке сьогодні релігійне свято

6 березня в церковному календарі – День пам'ять 42 мучеників із міста Амморея, Костянтина та його матері Олени. Історія 42 мучеників починається з війни між грецьким імператором Феофілом та сарацинами. Сарацини облоговували візантійське місто Амморею і захопили в полон його захисників – 42 воїни. Серед них був і святий Костянтин, який відмовився від священницького сану, щоб стати воїном і захистити місто від сарацинів. Всіх цих мучеників катували, але вони залишилися вірними християнству.

Що не можна робити цього дня

Не можна втручатися у чужі справи та пліткувати.

Не варто даремно витрачати воду.

Краще не ходити до лісу.

Народні прикмети

Морозний день вказує на швидкий прихід весни на сухе літо.

Якщо ластівки вже прилетіли, то чекайте на потепління.

Високо і швидко пливуть хмари – до хорошої погоди.

Пам’ятні події 6 березня

12 до н. е. – імператор Октавіан Август прийняв титул Pontifex Maximus, найважливішу релігійну посаду Риму.

1665 – почав видаватися найстаріший науковий журнал світу – Philosophical Transactions of the Royal Society.

1853 – Театр ла Феніче (Венеція) вперше поставив «Травіату» Джузеппе Верді.

1857 – Верховний суд США у справі Дред Скотт проти Сендфорда постановив, що Конституція США не передбачає громадянства, прав і свобод для чорношкірих людей.

1899 – німецька компанія Bayer отримала патент на торговельну марку «аспірин»

1902 – засновано футбольний клуб «Реал Мадрид».

1913 – вперше в пресі згадане слово «джаз»

1918 – Українська Центральна Рада проголосила адміністративну реформу УНР, поділивши її на 32 землі.

1933 – новий президент США Ф. Д. Рузвельт на тиждень зупинив усі банківські операції, що допомогло відновити довіру американців до банківської системи у розпал Великої депресії.

1939 – на честь 125-ї річниці від дня народження Кобзаря у Києві відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку.

1991 – засновано Національний олімпійський комітет України.

1992 – почався розіграш першого Чемпіонату з футболу незалежної України.

1995 – федеральні збройні сили РФ після важких двомісячних боїв повністю зайняли Грозний. Унаслідок запеклих сутичок загинули 27 тис. мирних жителів.

2003 – Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Державний гімн України».

Іменини

День ангела сьогодні святкують Аркадій, Костянтин, Максим, Теодор, Федір, Юліан, Олена, Ілона.