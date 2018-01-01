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    На Кіровоградщині врятували лебедя, який примерз до криги

    Рятувальники за допомогою човна дісталися до примерзлого лебедя та вивільнили його з крижаної пастки
    На річці Сугоклея у селі Черняхівка Кіровоградського району рятувальники вивільнили лебедя із крижаної пастки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Кіровоградській області. «До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на річці Сугоклея до криги примерз лебідь та не може звільнитись самотужки», -
    • Вчора, 23:39
    • Розсилка
    Птах не постраждав, фото ілюстративне
    Птах не постраждав, фото ілюстративне

    Рятувальники за допомогою човна дісталися до примерзлого лебедя та вивільнили його з крижаної пастки

    На річці Сугоклея у селі Черняхівка Кіровоградського району рятувальники вивільнили лебедя із крижаної пастки.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Кіровоградській області.

    «До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на річці Сугоклея до криги примерз лебідь та не може звільнитись самотужки», - повідомили в прес-службі.

    Як зазначається, рятувальники з Кропивницького за допомогою човна дісталися до примерзлого лебедя та вивільнили його з крижаної пастки.

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    Птах при цьому не постраждав.

    Нагадаємо, снігопади накриють Україну з 15 січня.

    ДСНС відкрита вода рятувальники Кіровоградщина
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