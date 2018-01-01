На Кіровоградщині врятували лебедя, який примерз до криги

Рятувальники за допомогою човна дісталися до примерзлого лебедя та вивільнили його з крижаної пастки

На річці Сугоклея у селі Черняхівка Кіровоградського району рятувальники вивільнили лебедя із крижаної пастки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Кіровоградській області. «До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на річці Сугоклея до криги примерз лебідь та не може звільнитись самотужки», -



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Птах не постраждав, фото ілюстративне

Рятувальники за допомогою човна дісталися до примерзлого лебедя та вивільнили його з крижаної пастки

На річці Сугоклея у селі Черняхівка Кіровоградського району рятувальники вивільнили лебедя із крижаної пастки.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Кіровоградській області.

«До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на річці Сугоклея до криги примерз лебідь та не може звільнитись самотужки», - повідомили в прес-службі.

Як зазначається, рятувальники з Кропивницького за допомогою човна дісталися до примерзлого лебедя та вивільнили його з крижаної пастки.

Птах при цьому не постраждав.

Нагадаємо, снігопади накриють Україну з 15 січня.