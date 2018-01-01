На Кіровоградщині врятували лебедя, який примерз до криги
- Вчора, 23:39
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Птах не постраждав, фото ілюстративне
Рятувальники за допомогою човна дісталися до примерзлого лебедя та вивільнили його з крижаної пастки
На річці Сугоклея у селі Черняхівка Кіровоградського району рятувальники вивільнили лебедя із крижаної пастки.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Кіровоградській області.
«До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на річці Сугоклея до криги примерз лебідь та не може звільнитись самотужки», - повідомили в прес-службі.
Як зазначається, рятувальники з Кропивницького за допомогою човна дісталися до примерзлого лебедя та вивільнили його з крижаної пастки.
Птах при цьому не постраждав.
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