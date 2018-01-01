Снігопади накриють Україну з 15 січня

Протягом найближчих днів температура знизиться у нічні години до 4-9 градусів морозу

У центральній частині України 18 січня очікуються сильні снігопади, налипання мокрого снігу та хуртовини. Про це повідомив керівник Укргідрометцентру Микола Кульбіда. «18 січня ми чекаємо проходження через центральну частину України, крім сходу і заходу, достатньо активних циклонів, які призведуть до сильного випадіння снігу, місцями дуже



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Протягом найближчих днів температура знизиться у нічні години до 4-9 градусів морозу

У центральній частині України 18 січня очікуються сильні снігопади, налипання мокрого снігу та хуртовини. Про це повідомив керівник Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

«18 січня ми чекаємо проходження через центральну частину України, крім сходу і заходу, достатньо активних циклонів, які призведуть до сильного випадіння снігу, місцями дуже сильного, налипання мокрого снігу, посилення швидкості вітру, хуртовини. Чекаємо, що приріст снігового покриву добавиться ще на 10-20 см у більшості областей України», - сказав він.

За його словами, 15-17 січня, спочатку на Лівобережжі, а потім й на іншій території України, очікуються снігопади.

З 21 січня очікується ускладнення погодних умов: сильні снігопади з переходом у дощ, дощ з переходом у сніг, штормові вітри, ожеледицю, посилення штормового вітру до 15-24 м/с і значні коливання температурного режиму.

За прогнозом Гідрометцентру, протягом найближчих днів температура знизиться у нічні години до 4-9 градусів морозу, на північному сході до 10-14 морозу.

Нагадаємо, в Іспанії через снігопади сотні автівок майже добу стояли у заторі.

Джерело: Укрінформ