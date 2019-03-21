На конкурс щодо управління «Межигір’ям» поки не подала документи жодна компанія



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Резиденції «Межигір’я»

У Національному агентстві з питань управління корупційними активами визнали, що черговий конкурс щодо Межигір’я – «нульовий»

Для участі в конкурсі на управління майном колишньої резиденції «Межигір’я» президента-втікача Віктора Януковича досі не подала документи жодна компанія.

Про це в ефірі «Громадського» заявив Андрій Потьомкін, головний юрист Національного агентства з питань управління корупційними активами (АРМА).

За його словами, це вже третій конкурс із пошуку компанії-управителя «Межигір'я», але він відрізняється він попередніх тим, що претенденти мають повністю розкрити інформацію про свою діяльність.

«Черговий конкурс він нульовий. Ми анулювали взагалі всю історію цих конкурсів попередніх. Зараз є просто новий конкурс і зовсім нові правила гри. І ці правила гри зокрема передбачають, що будь-який документ ми можемо вивісити на сайті та на Facebook АРМА, і ми будемо це робити, щоби вся громадськість бачила кожного управителя, кожен папірець, кожен підпис і кожну цифру», - заявив юрист.

Водночас він зазначив, що поки в новому конкурсі не бере участі жодна компанія.

«Зараз на конкурс, який триває до 5 квітня, поки що не подала документи жодна компанія. Якщо до 5 квітня взагалі ніхто не подасть, то буде таке питання, що робити далі. Будемо сідати з громадськістю, думати», - розповів Потьомкін.

Нагадаємо, у січні журналісти-розслідувачі заявили про непрозорість конкурсу щодо управління «Межигір’ям».

У липні 2018 року повідомлялось, що частину нерухомого майна з резиденції «Межигір’я» президента-утікача Януковича передали у власність держави. Також у державну власність переходить 100% статутного капіталу товариства «Танталіт», яке володіло «Межигір’ям».

30 листопада 2017 року резиденція екс-президента «Межигір’я» перейшла у власність держави. Суд визнав недійсним договір про передачу Межигір’я у приватну власність.