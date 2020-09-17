Танцюють і співають: хасиди «обжилися» на кордоні і не збираються їхати додому



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Охорона ділянки українського кордону в «Нових Яриловичах» посилена Фото: Укрінформ

Хасиди ніяк не реагують на заклики прикордонників повертатися додому

Хасиди, які прибули пропускні пункти українсько-білоруського кордону, повернулися назад, крім паломників, які знаходяться в пункті пропуску «Нові Яриловичі» на Чернігівщині.

Про це журналістам в «Нових Яриловичах» повідомив перший заступник голови Держприкордонслужби України генерал-майор Володимир Нікіфоренко, передає Укрінформ.

«Були спроби іноземців потрапити в Україну на волинській ділянці кордону. Проте після роз'яснення голови Держприкордонслужби про призупинення пропуску відповідно до урядової постанови, яка діє до 28 вересня, та його поради повернутися, вони це зробили. Сфотографувалися на пам'ять і поїхали назад. А от паломники, які знаходяться в пункті пропуску «Нові Яриловичі» поки що нікуди не збираються», - розповів Нікіфоренко.

Він додав, що у четвер зранку вчергове пояснив паломникам про тимчасову заборону в'їзду, але вони ніяк не відреагували. Навіть не засмутилися. «Настрій у них чудовий, вони співають, танцюють, моляться, і я б не сказав, що вони там сумують», - зазначив Нікіфоренко.

Щодо забезпечення хасидів усім необхідним, то завдяки взаємодії ДПСУ з релігійними організаціями, які ними опікуються, та посольствами, все, що треба для «проживання» на кордоні паломники мають.

За словами Нікіфоренка, охорона ділянки українського кордону в «Нових Яриловичах» посилена. Тут цілодобово чергують підрозділи Нацполіції та Нацгвардії.

Як відомо, на кордоні України та Білорусі перебувають понад тисячу хасидів.

У вівторок, 15 вересня, ввечері прикордонники зафіксували прибуття значних груп хасидів до пункту пропуску «Дольськ», що у Волинській області. Але згодом паломники поїхали звідти.

Громадянин Ізраїлю спробував незаконно потрапити до України з Білорусі через болота.

Крім того, Молдова не пустила в країну близько 30 хасидів, які прилетіли з Туреччини і мали намір далі потрапити в Україну.

До слова, Ізраїль просить Україну пропустити хасидів з Білорусі.