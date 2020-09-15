Ізраїльтянин намагався болотами потрапити з Білоруси до України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Порушником українського кордоні виявився громадянин Ізраїлю 1978 року народження

Громадянин Ізраїлю був відразу затриманий, йому заборонили в'їзд до України на п'ять років

Громадянин Ізраїлю спробував незаконно потрапити до України з Білорусі через болота. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Зазначається, що ізраїльтянин оминув пункт пропуску «Нові Яриловичі», що в Чернігівській області, але відразу був затриманий прикордонним нарядом.

«Порушником виявився громадянин Ізраїлю 1978 року народження. При цьому для порушення кордону він навіть обрав болотисту місцевість, певно сподіваючись, що на такому напрямку йому це точно вдасться», – поінформували прикордонники.

У Держприкордонслужбі наголосили, що на іноземця складено адмінматеріали за ч.1 ст. 204 КУпАП, а також йому заборону в’їзду в Україну терміном на 5 років.

Як повідомлялося, Ізраїль просить Україну пропустити хасидів з Білорусі.

Хасидів, які застрягли на кордоні України, нагодували кошерною їжею.

Нагадаємо, з 14 вересня сотні хасидів намагаються потрапити в Україну з Білорусі. На кордон прибув голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Він зустрівся з представниками іноземних громадян та довів вимоги рішення уряду України про заборону в’їзду іноземців в нашу країну до 28 вересня.

У пункті пропуску на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області «Нові Яриловичі» тимчасово обмежено рух транспортних засобів та громадян.

Перед цим видання «Белта» з посиланням на Держприкордонкомітет Білорусі повідомляло, що на території прикордонних районів знаходяться понад 1,5 тис. євреїв-хасидів, які планували потрапити в Україну у зв'язку зі святкуванням 19 вересня Нового року за єврейським календарем.