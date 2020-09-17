На Столичному ринку правоохоронці виявили десятки нелегалів (фото, відео)



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Правоохоронці перевірили 150 іноземців Фото: Держприкордонслужба

Шістеро іноземців будуть депортовані з України

На Столичному ринку в Києві правоохоронці викрили більше десятка порушників міграційного законодавства.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Перевірку законності перебування іноземців на території України здійснювала міжвідомча група у складі прикордонників оперативного підрозділу Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ», співробітників Головного управління СБУ у Києві та Київській області та працівників Центрального міжрегіонального управління ДМС у Києві та області.

Всього правоохоронці перевірили більше 150 осіб, серед яких виявлено 18 порушників – вихідці з Азербайджану, Узбекистану та інших країн.

15 іноземців притягнуто до відповідальності за ст. 203 КУпАП, шестеро з яких примусово залишать Україну. Загальна сума накладених штрафів склала понад 75 тисяч гривень.

Троє правопорушників найближчим часом буде переміщено до тимчасового пункту тримання іноземців.

Як повідомлялося, у серпні столичні правоохоронці провели рейд на ринках, під час якого перевірили понад 150 осіб, виявили десятки іноземців–порушників.