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    На кордоні з Росією згоріла вантажівка

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    Причина пожежі з'ясовується - На кордоні з Росією згоріла вантажівка
    Причина пожежі з'ясовується
    Фото: kh.dsns.gov.ua

    61-річного водія відправили з опіками до лікарні

    На прикордонному пункті пропуску Гоптівка на українсько-російському кордоні в Харківській області загорівся вантажний автомобіль. Водія госпіталізували, повідомляє пресслужба ДСНС.

    Інцидент стався близько 20:25 у вівторок, 9 березня. Вогонь охопив кабіну вантажного автомобіля Renault Magnum 2008 року випуску. До місця події було направлено чотири відділення служби порятунку на автоцистернах з міста Дергачі і з Харкова.

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    На кордоні з Росією згоріла вантажівка
    На кордоні з Росією згоріла вантажівка
    На кордоні з Росією згоріла вантажівка
    На кордоні з Росією згоріла вантажівка

    «Вогнем була повністю охоплена кабіна вантажівки на площі 4 кв. м. і частково тент причепа на площі близько 3 кв. м. Під час пожежі отримав опіки рук та голови водій автомобіля, чоловік 1960 р. н. Бригадою медиків він був госпіталізований в Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги», - йдеться в повідомленні рятувальної служби.

    Зазначається, що о 21:12 пожежу було локалізовано, а о 21:23 її повністю ліквідували.

    З якої причини виникла пожежа, поки невідомо.

    Теги: пожежа ДСНС вантажівки водій автомобіль Харківщина кордон
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