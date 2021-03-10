На кордоні з Росією згоріла вантажівка

61-річного водія відправили з опіками до лікарні

На прикордонному пункті пропуску Гоптівка на українсько-російському кордоні в Харківській області загорівся вантажний автомобіль. Водія госпіталізували, повідомляє пресслужба ДСНС.

Інцидент стався близько 20:25 у вівторок, 9 березня. Вогонь охопив кабіну вантажного автомобіля Renault Magnum 2008 року випуску. До місця події було направлено чотири відділення служби порятунку на автоцистернах з міста Дергачі і з Харкова.

«Вогнем була повністю охоплена кабіна вантажівки на площі 4 кв. м. і частково тент причепа на площі близько 3 кв. м. Під час пожежі отримав опіки рук та голови водій автомобіля, чоловік 1960 р. н. Бригадою медиків він був госпіталізований в Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги», - йдеться в повідомленні рятувальної служби.

Зазначається, що о 21:12 пожежу було локалізовано, а о 21:23 її повністю ліквідували.

З якої причини виникла пожежа, поки невідомо.