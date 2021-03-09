Незадоволена низькими виплатами одеситка підпалила двері Пенсійного фонду

Чи будуть її залучати до кримінальної відповідальності, поки невідомо.

Вчора вранці, 8 березня, пожежники в Одесі гасили двері головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області.

Як стало відомо, інцидент стався в 7:01 на Рішельєвській вулиці, повідомляє «Думська».

Двері облила легкозаймистою рідиною і підпалила жителька Одеси – пенсіонерка. Прибула поліції жінка пояснила свої дії тим, що незадоволена мізерною пенсією. У неї вилучили пляшку із залишками горючої речовини.

Чи будуть пенсіонерку залучати до кримінальної відповідальності, поки невідомо.

Нагадаємо, в Україні без введення обов’язкових накопичувальних пенсій (існуватимуть паралельно з чинними) розмір пенсій скоротиться в півтора раза з 28,7% до 18% від зарплати вже у 2055 році.

Про це на Пенсійному форумі заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна. «Таким показникам є пояснення: внески сплачують 13,2 млн працівників, а пенсії отримують 11,2 млн пенсіонерів», – зазначила Лазебна. За її словами, детінізація ринку праці і зарплат не відбулася, Пенсійний фонд не наповнився коштами, щоб підвищити пенсії.