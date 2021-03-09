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    Незадоволена низькими виплатами одеситка підпалила двері Пенсійного фонду

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    У пенсіонерки вилучили пляшку із залишками горючої речовини - Незадоволена низькими виплатами одеситка підпалила двері Пенсійного фонду
    У пенсіонерки вилучили пляшку із залишками горючої речовини
    фото: з відкритих джерел

    Чи будуть її залучати до кримінальної відповідальності, поки невідомо.

    Вчора вранці, 8 березня, пожежники в Одесі гасили двері головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області.

    Як стало відомо, інцидент стався в 7:01 на Рішельєвській вулиці, повідомляє «Думська».

    Двері облила легкозаймистою рідиною і підпалила жителька Одеси – пенсіонерка. Прибула поліції жінка пояснила свої дії тим, що незадоволена мізерною пенсією. У неї вилучили пляшку із залишками горючої речовини.

    Чи будуть пенсіонерку залучати до кримінальної відповідальності, поки невідомо.

    Нагадаємо, в Україні без введення обов’язкових накопичувальних пенсій (існуватимуть паралельно з чинними) розмір пенсій скоротиться в півтора раза з 28,7% до 18% від зарплати вже у 2055 році.

    Про це на Пенсійному форумі заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна. «Таким показникам є пояснення: внески сплачують 13,2 млн працівників, а пенсії отримують 11,2 млн пенсіонерів», – зазначила Лазебна. За її словами, детінізація ринку праці і зарплат не відбулася, Пенсійний фонд не наповнився коштами, щоб підвищити пенсії.

    Теги: пожежа пенсіонери Одеса Пенсійний фонд
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