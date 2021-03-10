Мшканців будинку на Нивках евакуювали через загоряння сміття у підвалі

Через задимлення рятувальники вивели на безпечну відстань шість мешканців будинку на вулиці Турчина

Під ас гасіння пожежі на Нивках довелося евакуювати мешканців пʼятиповерхового будинку. Як повідомляє Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Києві, 8 березня о 20:58 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Турчина, 17, що у Шевченківському районі столиці.

Відразу ж до місця виклику було направлено вогнеборців 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що у 5-поверховому житловому будинку в підвальному приміщенні між 3 та 4 під'їздами сталося загоряння сміття на площі 20 кв.м. Вогнеборці відразу приступили до гасіння пожежі.

Через сильне задимлення з верхніх поверхів на безпечну відстань було виведено шість мешканців будинку.

О 21:58 бійці локалізували загоряння, а о 22:10 – ліквідували.

Внаслідок пожежі пошкоджено електропроводку та каналізаційні труби, закопчено стіни та стелю під’їздів.

На місці події було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 осіб особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Раніше стало відомо, що під час гасіння пожежі з будинку на Дарниці було евакуйовано 12 мешканців, у тому числі двоє дітей.