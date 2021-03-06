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    У Дніпропетровській області зіткнулися дві вантажівки, є загиблий і постраждалі

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    Співробітниками Служби порятунку за допомогою аварійно-рятувального обладнання було розблокувати двоє постраждалих чоловіків - У Дніпропетровській області зіткнулися дві вантажівки, є загиблий і постраждалі

    Співробітниками Служби порятунку за допомогою аварійно-рятувального обладнання було розблокувати двоє постраждалих чоловіків

    Фото ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

    Поліція встановлює обставини ДТП

    У Дніпропетровській області вранці 6 березня зіткнулися дві вантажівки. В результаті дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула, ще двоє – постраждали.

    Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    ДТП сталося о 5:52 на ділянці дороги М-29 «Харків-Сімферополь» поблизу селища Губиниха Новомосковський район.

    «Сталося зіткнення двох вантажних автомобілів Volvo FL7 і ГАЗель. Співробітниками Служби порятунку за допомогою аварійно-рятувального обладнання було розблокувати двоє постраждалих чоловіків, (1998 та 1999 років народження) і чоловік без ознак життя (від отриманих травм чоловік, 1956 року народження, загинув на місці події), яких в результаті ДТП затисло в салоні вантажного автомобіля ГАЗель», – повідомили в ДСНС.

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    Поліція встановлює обставини ДТП.

    Нагадаємо, сьогодні також сталася ДТП з українським автобусом в Польщі. В результаті аварії 6 українців загинули, ще 35 постраждали.

    До слова, 6 березня, в Італії під колесами авто загинула жінка з України.

    Як повідомлялося, 28 лютого, двоє українців загинули в автомобільній аварії у Польщі.

    Теги: ДТП ДСНС дороги вантажівки Дніпропетровщина поліція
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