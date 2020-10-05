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    Росія може закрити кордон через спалах коронавірусу

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    Росія може закрити кордон через спалах коронавірусу

    За добу в РФ підтвердили майже 11 тисяч нових випадків, що є антирекордом з 12 травня

    Російська Федерація може закрити кордони і скоротити кількість польотів у зв'язку із зростанням захворюваності коронавірусом. Про це заявив сенатор Ради Федерації Валерій Рязанський, передають РИА Новости.

    За його словами, чим більше люди переміщаються, тим більше поширюється вірус.

    «Звичайно, ми можемо закрити кордони РФ, ми йдемо до цього», – сказав Рязанський.

    За минулу добу в Росії підтвердили 10 888 нових випадків коронавіруса. З початку пандемії в країні вже заразилися 1 мільйон 225 тисяч 889 осіб. Активними хворими залишаються 222 090 пацієнтів, що є максимумом з початку липня.

    Нагадаємо, що спалах коронавірусу у Москві. Місто переходить на особливий режим.

    Росія кордон вірус
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