На Луценка подали скаргу за участь у форумі Порошенка



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Луценко 29 січня виступив на форумі Порошенка, який пройшов в МВЦ у Києві

Автор скарги вважає, що Луценко грубо порушив правила прокурорської етики

Колишній прокурор Запорізької області Олександр Шацький подав скаргу в Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокуратури з проханням притягнути до дисциплінарної відповідальності генпрокурора Юрія Луценка за агітацію на підтримку президента Петра Порошенка на форумі в Києві.

Про це йдеться в копії скарги, яка є в розпорядженні Українських Новин.

У скарзі зазначається про порушення генеральним прокурором принципу політичної нейтральності у зв'язку з його участю 28 січня в політичному заході - форумі «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом», учасники якого фактично висловили публічну підтримку Порошенку щодо його участі в майбутніх виборах президента.

«...Луценко Ю. В., діючи умисно, розуміючи, що займана ним посада забороняє участь у політичній агітації, свідомо нехтуючи вимогами чинного законодавства, на підставі зневажливого і зарозумілого ставлення до законів України, фактично здійснюючи політичну діяльність в інтересах Порошенка, використовуючи своє службове становище, виступив під час зазначеного форуму з агітаційною промовою на підтримку Порошенка як кандидата в президенти», - зазначається у дисциплінарній скарзі.

У скарзі вказується, що неналежна поведінка Луценка полягає у вчиненні дій, що порочать звання прокурора, що може викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, а також у непідкупності органів прокуратури.

Автор скарги вважає, що Луценко грубо порушив правила прокурорської етики.

Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів встановлює, що професійна діяльність прокурорів ґрунтується у тому числі на принципах політичної нейтральності.

Прокурор не може належати до політичної партії, брати участь у політичних акціях, мітингах, страйках і залучати до них підлеглих працівників, а також публічно демонструвати свої політичні переконання.

Згідно частини 1 ст. 49 Закону «Про прокуратуру», на прокурора можуть бути накладені зокрема такі дисциплінарні стягнення, як догана, звільнення тощо.

Нагадаємо, Луценко заявив, що висловлював свою громадянську позицію на форумі, де президент Петро Порошенко оголосив, що братиме участь у виборах. Також глава ГПУ додав, що на час відвідання форуму перебував у відпустці.