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    На Луганщині контрабандист зі светрами намагався прорватися до України через паркан

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    Біля огорожі прикордонники знайшли дві коробки зі светрами - На Луганщині контрабандист зі светрами намагався прорватися до України через паркан
    Біля огорожі прикордонники знайшли дві коробки зі светрами

    Чоловіка помітили прикордонники і він втік назад до Росії

    На Луганщині прикордонники помітили чоловіка з пакунками, який намагався перелізти паркан з боку Російської Федерації. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

    Зазначається, що після того, як контрабандиста помітили на паркані, він поспішив злізти з російського боку паркану.

    «У районі населеного пункту Мілове прикордонники помітили невідомого чоловіка, який намагався перелізти через загороджувальний паркан з боку країни-агресора. Порушник теж помітив наближення правоохоронців і поспішив злізти з російського боку. Неподалік від місця, куди планував зіскочити невідомий, українські прикордонники виявили дві коробки, в яких близько дев’яносто светрів», ─ йдеться у повідомленні.

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    На Луганщині контрабандист зі светрами намагався прорватися до України через паркан
    На Луганщині контрабандист зі светрами намагався прорватися до України через паркан

    Вказано, що правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності. Покинутий контрабандистом одяг буде переданий встановленим порядком компетентним органам.

    Як повідомлялося 12 січня, на Сумщині затримали рецидивіста, який пішки повертався з Росії до України.

    Теги: прикордонники контрабанда Держприкордонслужба Луганщина порушник
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