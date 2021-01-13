На Луганщині контрабандист зі светрами намагався прорватися до України через паркан

Біля огорожі прикордонники знайшли дві коробки зі светрами

Чоловіка помітили прикордонники і він втік назад до Росії

На Луганщині прикордонники помітили чоловіка з пакунками, який намагався перелізти паркан з боку Російської Федерації. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Зазначається, що після того, як контрабандиста помітили на паркані, він поспішив злізти з російського боку паркану.

«У районі населеного пункту Мілове прикордонники помітили невідомого чоловіка, який намагався перелізти через загороджувальний паркан з боку країни-агресора. Порушник теж помітив наближення правоохоронців і поспішив злізти з російського боку. Неподалік від місця, куди планував зіскочити невідомий, українські прикордонники виявили дві коробки, в яких близько дев’яносто светрів», ─ йдеться у повідомленні.

Вказано, що правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності. Покинутий контрабандистом одяг буде переданий встановленим порядком компетентним органам.

Як повідомлялося 12 січня, на Сумщині затримали рецидивіста, який пішки повертався з Росії до України.