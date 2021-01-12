У «Борисполі» прикордонники викрили іранця з фальшивим паспортом (фото)

Іранець купив підроблений документ громадянина Ізраїлю в Туреччині за 13 тисяч євро

Іноземець надав на контроль підроблений паспорт громадянина Ізраїлю

11 січня прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» з’ясували, що пасажир, який прилетів зі Стамбула не той, за кого себе видавав.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

У пункті пропуску «Бориспіль» чоловік надав на контроль паспорт громадянина Ізраїлю. Інспектор Держприкордонслужби помітив можливі ознаки підробки документа. Під час детального вивчення паспорта підозра інспектора підтвердилась.

Після викриття порушник зізнався, що він є громадянином Ірану та має дійсний паспорт цієї країни. Іранець повідомив, що частково підроблений документ громадянина Ізраїлю придбав у Туреччині за 13 тисяч євро.

У громадянина Ірану були два паспорти, один із яких фальшивий

Іноземцю відмовлено в перетині державного кордону та заборонено в'їзд на територію України терміном на три роки. Найближчим часом його буде повернуто зворотнім рейсом.

Нагадаємо, нещодавно в міжнародному аеропорту «Бориспіль» співробітники Держприкордонслужби виявили у іноземця підроблений документ. Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» з’ясували, що один із пасажирів подорожував із підробленою ID-карткою Бельгії. Щоправда, порушник виявився не бельгійцем, а громадянином Туреччини. Він зізнався, що підроблений документ йому придбав брат за 1 тис. євро.

9 січня в аеропорту «Київ» прикордонники виявили у громадянина Туреччини підроблену візову етикетку.