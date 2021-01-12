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    На Сумщині затримали рецидивіста, який пішки повертався з Росії до України

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    Зловмисника передали правоохоронним органам - На Сумщині затримали рецидивіста, який пішки повертався з Росії до України
    Зловмисника передали правоохоронним органам

    60-річний чоловік підозрюється у скоєнні чотирьох кримінальних правопорушень

    На Сумщині прикордонники затримали 60-річного українця, який підозрюється у скоєнні ряду кримінальних правопорушень. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

    Зазначається, що чоловік повертався пішки з Росії через пункт пропуску «Бачівськ».

    «Під час перевірки документів спрацювала одна з баз даних прикордонників. Охоронці кордону одразу вжили необхідних заходів для затримання особи», ─ йдеться у повідомленні.

    Як з’ясували прикордонники, затриманий перебуває у розшуку за підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 «Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній», ч. 5 ст. 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», ч. 2 ст. 364-1 «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми», ч. 2 ст. 366 «Службове підроблення» ККУ.

    «Затриманого передали компетентним правоохоронним органам для прийняття правового рішення», ─ йдеться у повідомленні.

    Теги: прикордонники Держприкордонслужба Сумщина злочинність чоловік
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