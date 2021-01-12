На Сумщині затримали рецидивіста, який пішки повертався з Росії до України
60-річний чоловік підозрюється у скоєнні чотирьох кримінальних правопорушень
На Сумщині прикордонники затримали 60-річного українця, який підозрюється у скоєнні ряду кримінальних правопорушень. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
Зазначається, що чоловік повертався пішки з Росії через пункт пропуску «Бачівськ».
«Під час перевірки документів спрацювала одна з баз даних прикордонників. Охоронці кордону одразу вжили необхідних заходів для затримання особи», ─ йдеться у повідомленні.
Як з’ясували прикордонники, затриманий перебуває у розшуку за підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 «Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній», ч. 5 ст. 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», ч. 2 ст. 364-1 «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми», ч. 2 ст. 366 «Службове підроблення» ККУ.
«Затриманого передали компетентним правоохоронним органам для прийняття правового рішення», ─ йдеться у повідомленні.