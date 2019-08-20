  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Луганщині майже 80 тисяч людей залишилися без води через борги

    • Розсилка
    На Луганщині майже 80 тисяч людей залишилися без води через борги

    В ДСНС повідомили, що при необхідності буде здійснюватися підвіз води

    У Луганській області без водопостачання залишилися близько 80 тисяч людей.

    Про це 20 серпня повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

    Зазначається, що 19 серпня внаслідок заборгованості за електропостачання відключено об’єкти КП «Лисичанськводоканал» у м. Лисичанськ.

    «Без водопостачання залишились мешканці міст Новодружеськ, Привілля та частково м. Лисичанськ (всього близько 80 тис. абонентів)», - заявили в ДСНС.

    Повідомляється, що при необхідності буде здійснюватися підвіз води.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що жителі міста Лисичанськ Луганської області в понеділок, 19 серпня, знову залишились без води. Причиною стали величезні борги КП «Лисичанськводоканал» за електроенергію. На сьогодні «Лисичанськводоканал» заборгував енергетикам 165 млн грн.

    У ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» не в перший раз попереджають владу Лисичанська про те, що місто надовго може залишитися без водопостачання. Періодично в кранах містян, які стали заручниками ситуації, зникає вода. Іноді людям доводиться сидіти без води по декілька діб.

    Читайте також
    борг Луганщина ДСНС вода водопостачання місто
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ