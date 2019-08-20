На Луганщині майже 80 тисяч людей залишилися без води через борги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В ДСНС повідомили, що при необхідності буде здійснюватися підвіз води

У Луганській області без водопостачання залишилися близько 80 тисяч людей.

Про це 20 серпня повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що 19 серпня внаслідок заборгованості за електропостачання відключено об’єкти КП «Лисичанськводоканал» у м. Лисичанськ.

«Без водопостачання залишились мешканці міст Новодружеськ, Привілля та частково м. Лисичанськ (всього близько 80 тис. абонентів)», - заявили в ДСНС.

Повідомляється, що при необхідності буде здійснюватися підвіз води.

Раніше ЗМІ повідомляли, що жителі міста Лисичанськ Луганської області в понеділок, 19 серпня, знову залишились без води. Причиною стали величезні борги КП «Лисичанськводоканал» за електроенергію. На сьогодні «Лисичанськводоканал» заборгував енергетикам 165 млн грн.

У ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» не в перший раз попереджають владу Лисичанська про те, що місто надовго може залишитися без водопостачання. Періодично в кранах містян, які стали заручниками ситуації, зникає вода. Іноді людям доводиться сидіти без води по декілька діб.