На Луганщині майже до восьми років засуджено проросійського терориста



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Фото: ssu.gov.ua

Житель прикордонного населеного пункту підірвав радіолокаційну станцію однієї із військових частин та транспортні засоби, що належали співробітникам ДПСУ та СБУ

За матеріалами Служби безпеки України до семи років та восьми місяців позбавлення волі засуджено мешканця Луганщини за вчинення низки терактів та незаконне зберігання військових засобів ураження. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що навесні 2015 року житель прикордонного населеного пункту здійснив підрив радіолокаційної станції однієї із військових частин та транспортних засобів, що належали співробітникам Держприкордонслужби та СБУ.

Правоохоронці затримали зловмисника у квітні 2015 року. Під час санкціонованих слідчих дій за місцем його проживання виявлено три пістолети, чотири тротилові шашки загальною вагою двісті грамів, набої різного калібру, електродетонатори та вибуховий пристрій іноземного виробництва.

Старобільський районний суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, та у повному обсязі задовольнив позовні вимоги потерпілих.