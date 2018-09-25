На Луганщині поліцейські виявили черговий схрон зі зброєю



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Наразі оперативники встановлюють власників схованки

Співробітники Новопсковського відділу поліції неподалік села Осинове виявили арсенал зброї та боєприпасів.

Таке повідомлення зробила на своїй сторінці в Facebook начальник Відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.

«Поліцейські отримали інформацію про те, що поблизу села Осинове Новопсковського району може знаходитись схованка з боєприпасами. Правоохоронці провели кропітку оперативну роботу, аби перевірити інформацію та встановити місцезнаходження можливої схованки. Тож, у лісосмузі, неподалік від села Осинове Новопсковського району на глибині 80 см від поверхні землі поліцейські виявили пластмасову бочку, в якій знаходилось три гранатомети «РПГ-22» із зарядом, три гранати «РГД», три гранати «Ф-1», шість запалів та близько 350 набоїв різного калібру», - йдеться в повідомленні Відділу комунікацій.

Вилучене направлено на дослідження до НДЕКЦ. Наразі оперативники встановлюють власників схованки.

Факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами».

Триває слідство.