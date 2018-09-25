  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Луганщині поліцейські виявили черговий схрон зі зброєю

    • Розсилка
    На Луганщині поліцейські виявили черговий схрон зі зброєю

    Наразі оперативники встановлюють власників схованки

    Співробітники Новопсковського відділу поліції неподалік села Осинове виявили арсенал зброї та боєприпасів.

    Таке повідомлення зробила на своїй сторінці в Facebook начальник Відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.

    «Поліцейські отримали інформацію про те, що поблизу села Осинове Новопсковського району може знаходитись схованка з боєприпасами. Правоохоронці провели кропітку оперативну роботу, аби перевірити інформацію та встановити місцезнаходження можливої схованки. Тож, у лісосмузі, неподалік від села Осинове Новопсковського району на глибині 80 см від поверхні землі поліцейські виявили пластмасову бочку, в якій знаходилось три гранатомети «РПГ-22» із зарядом, три гранати «РГД», три гранати «Ф-1», шість запалів та близько 350 набоїв різного калібру», - йдеться в повідомленні Відділу комунікацій.

    Вилучене направлено на дослідження до НДЕКЦ. Наразі оперативники встановлюють власників схованки.

    Факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами».

    Триває слідство.

    слідство Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ