Путін розповів Лукашенку, як тепер треба називати війну в Україні

Путін розповів Лукашенку, що в Україні триває «спеціальна військова операція із захисту Донбасу», у якій Білорусь досі відмовляється брати участь

Очільники Росії та Білорусі привітали один одного із прийдешнім Днем єднання народів

Лукашенко і Путін здзвонилися у переддень російсько-білоруського свята, заснованого 1995 року на честь підписання договору про Союзну державу. Про це повідомляє офіційний сайт президента Білорусі.

Це свято назвали Днем єднанням народів, саме з ним білоруський та російський диктатори привітали один одного.

Крім привітань, Лукашенко і Путін обговорили, зокрема, російсько-українську війну, яка триває уже більше місяця – і в яку Путін поки що невдало намагався втягнути білоруську армію.

Згідно із інформацією російської сторони, ретрансльованою РІА «Новості», Путін поінформував Лукашенка про хід «військової спецоперації», а також дав оцінку українсько-російським переговорам, які відбулися у кінці березня в Стамбулі.

Зазначимо, що у версії кремлівської пресслужби, повномасштабна війна, яку розв’язала на території України Росія, тепер називається «спеціальною військовою операцією із захисту Донбасу».

Крім українських питань, Путін і Лукашенко обговорили подальше поглинання Російською Федерацією Республіки Білорусь, назвавши це «просуванням союзної інтеграції».

Нагадаємо, за інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, російські літаки 11 березня о 14:40 атакували білоруську територію на кордоні з Україною. Це було зроблено для того, щоб звинуватили у обстрілі Україну і таким чином втягнути білоруську армію у російсько-українську війну.

За неофіційною інформацією, Олександр Лукашенко планував тоді ввести білоруські війська на територію України, але частина армії відмовилася від участі у чужій війні.

Тож пізніше білоруські чиновники заявили і кілька разів повторили, що збройні сили Білорусі не братимуть участі у війні Росії проти України.

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