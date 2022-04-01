Путін розповів Лукашенку, як тепер треба називати війну в Україні
Очільники Росії та Білорусі привітали один одного із прийдешнім Днем єднання народів
Лукашенко і Путін здзвонилися у переддень російсько-білоруського свята, заснованого 1995 року на честь підписання договору про Союзну державу. Про це повідомляє офіційний сайт президента Білорусі.
Це свято назвали Днем єднанням народів, саме з ним білоруський та російський диктатори привітали один одного.
Крім привітань, Лукашенко і Путін обговорили, зокрема, російсько-українську війну, яка триває уже більше місяця – і в яку Путін поки що невдало намагався втягнути білоруську армію.
Згідно із інформацією російської сторони, ретрансльованою РІА «Новості», Путін поінформував Лукашенка про хід «військової спецоперації», а також дав оцінку українсько-російським переговорам, які відбулися у кінці березня в Стамбулі.
Зазначимо, що у версії кремлівської пресслужби, повномасштабна війна, яку розв’язала на території України Росія, тепер називається «спеціальною військовою операцією із захисту Донбасу».
Крім українських питань, Путін і Лукашенко обговорили подальше поглинання Російською Федерацією Республіки Білорусь, назвавши це «просуванням союзної інтеграції».
Нагадаємо, за інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, російські літаки 11 березня о 14:40 атакували білоруську територію на кордоні з Україною. Це було зроблено для того, щоб звинуватили у обстрілі Україну і таким чином втягнути білоруську армію у російсько-українську війну.
За неофіційною інформацією, Олександр Лукашенко планував тоді ввести білоруські війська на територію України, але частина армії відмовилася від участі у чужій війні.
Тож пізніше білоруські чиновники заявили і кілька разів повторили, що збройні сили Білорусі не братимуть участі у війні Росії проти України.