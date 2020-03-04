  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    У Міноборони розповіли про профілактику коронавірусу в Збройних силах

    • Розсилка
    Усі заходи Міноборони здійснюються у взаємодії з Міністерством охорони здоров&rsquo;я України - У Міноборони розповіли про профілактику коронавірусу в Збройних силах
    Усі заходи Міноборони здійснюються у взаємодії з Міністерством охорони здоров’я України

    Серед особового складу Збройних сил України здійснюється постійний моніторинг інфекційних захворювань

    У Збройних силах України тривають заходи щодо недопущення занесення і поширення серед особового складу хвороби спричиненої коронавірусом Covid-19. Контроль за їх виконанням здійснює робоча група під керівництвом командувача Медичних сил Збройних Ссил України.

    Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

    Як повідомили у відомстві, станом на початок березня 2020 року здійснюється постійний моніторинг інфекційних захворювань серед особового складу Збройних сил України, а також санітарно-просвітницька робота щодо основних принципів зниження загального ризику захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції.

    До кожної військової частини (у т.ч. тих, що виконують завдання за призначенням в районі проведення операції Об’єднаних сил) доведено порядок дій (алгоритм) щодо недопущення занесення і поширення випадків захворювань ГРЗ спричиненої коронавірусом Covid-19, відзначили у Міноборони.

    Крім того, в усіх Військово-медичних клінічних центрах та військових госпіталях за участю фахівців Служби превентивної медицини відбулися практичні заняття щодо особливостей функціонування лікувального закладу в умовах суворого протиепідемічного режиму, при виявлені хворого з підозрою на особливо небезпечні інфекційні захворювання, в тому числі гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом Covid-19.

    «Для медичного персоналу створено запас медико-санітарного, господарчого майна, дезінфекційних, необхідних лікарських засобів та засобів індивідуального захисту (одноразові маски, халати, спеціальні костюми, респіратори тощо), який за потреби оновлюватиметься», - йдеться у повідомленні.

    У Міноборони також додали, що визначені санітарні транспортні засоби для перевезення особового складу Збройних сил України з підозрою на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом Covid-19, шляхи евакуації пацієнтів і особливості евакуаційних заходів, а також обсерваційні зони при можливому масовому надходженні військовослужбовців, що мали контакт з інфікованими особами.

    Усі заходи здійснюються у взаємодії з Міністерством охорони здоров’я, резюмували у відомстві.

    Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

    Сусіди хворого на коронавірус чоловіка вимагали ізолювати його дружину в лікарні.

    Ввечері 3 березня дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію.

    Нагадаємо, станом на 4 березня кількість заражених коронавірусом у світі становить 92 238 осіб.

    Читайте також: 

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я ЗСУ Міноборони військові Україна хвороби вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ