У Міноборони розповіли про профілактику коронавірусу в Збройних силах



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Усі заходи Міноборони здійснюються у взаємодії з Міністерством охорони здоров’я України

Серед особового складу Збройних сил України здійснюється постійний моніторинг інфекційних захворювань

У Збройних силах України тривають заходи щодо недопущення занесення і поширення серед особового складу хвороби спричиненої коронавірусом Covid-19. Контроль за їх виконанням здійснює робоча група під керівництвом командувача Медичних сил Збройних Ссил України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Як повідомили у відомстві, станом на початок березня 2020 року здійснюється постійний моніторинг інфекційних захворювань серед особового складу Збройних сил України, а також санітарно-просвітницька робота щодо основних принципів зниження загального ризику захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції.

До кожної військової частини (у т.ч. тих, що виконують завдання за призначенням в районі проведення операції Об’єднаних сил) доведено порядок дій (алгоритм) щодо недопущення занесення і поширення випадків захворювань ГРЗ спричиненої коронавірусом Covid-19, відзначили у Міноборони.

Крім того, в усіх Військово-медичних клінічних центрах та військових госпіталях за участю фахівців Служби превентивної медицини відбулися практичні заняття щодо особливостей функціонування лікувального закладу в умовах суворого протиепідемічного режиму, при виявлені хворого з підозрою на особливо небезпечні інфекційні захворювання, в тому числі гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом Covid-19.

«Для медичного персоналу створено запас медико-санітарного, господарчого майна, дезінфекційних, необхідних лікарських засобів та засобів індивідуального захисту (одноразові маски, халати, спеціальні костюми, респіратори тощо), який за потреби оновлюватиметься», - йдеться у повідомленні.

У Міноборони також додали, що визначені санітарні транспортні засоби для перевезення особового складу Збройних сил України з підозрою на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом Covid-19, шляхи евакуації пацієнтів і особливості евакуаційних заходів, а також обсерваційні зони при можливому масовому надходженні військовослужбовців, що мали контакт з інфікованими особами.

Усі заходи здійснюються у взаємодії з Міністерством охорони здоров’я, резюмували у відомстві.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

Сусіди хворого на коронавірус чоловіка вимагали ізолювати його дружину в лікарні.

Ввечері 3 березня дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію.

Нагадаємо, станом на 4 березня кількість заражених коронавірусом у світі становить 92 238 осіб.