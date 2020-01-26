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    У світі

    Названі всі симптоми смертельного китайського вірусу

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    Названі всі симптоми смертельного китайського вірусу

    Медики закликали людей бути пильними

    Названі всі ознаки смертельного китайського вірусу. Типові симптоми пневмонії – жар і кашель – не єдині ознаки у хворих. Про це повідомляє NHK з посиланням на китайські ЗМІ.

    Уточнюється, що у багатьох пацієнтів, які потрапили з коронавірусом в лікарні міста Ухань, спостерігалися діарея, нудота, головний біль, втома, а також проблеми з травною і нервовою системами. Медики закликали людей бути пильними і, якщо є підозра на вірус, звертатися в лікарню.

    Медики дали рекомендації щодо профілактики коронавіруса при поїздках за кордон. За словами фахівців, в подорожі необхідно користуватися масками для захисту органів дихання, пити тільки бутильовану воду, їсти термічно оброблену їжу і мити руки після відвідування багатолюдних місць.

    За останніми даними, жертвами вірусу стали 54 людини, число хворих наблизилося до двох тисяч.

    Нагадаємо, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції

    Зазначимо, що в Україні зафіксовано три випадки підозри на коронавірус. 

    Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

    Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.

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    ЗМІ Китай кордон вірус
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