На Одещині чоловік зберігав вдома арсенал зброї та боєприпасів



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Правоохоронці виявили в господарському приміщенні будинку дві гвинтівки СВТ- 40, чотири магазини до них і близько 200 набоїв фото: dpsu.gov.ua

Від будь-яких пояснень на предмет походження вогнепальної зброї і набоїв 56-річний чоловік відмовився

В Одеській області правоохоронці вилучили у чоловіка, який проживає на прикордонній території, арсенал зброї та боєприпасів.

Як повідомили у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, у суботу прикордонники спільно з поліцією провели обшуки в одному з домогосподарств у селищі Мирне Біляївського району.

В ході обшуку, проведеного за допомогою службового собаки, правоохоронці виявили в господарському приміщенні будинку дві гвинтівки СВТ- 40, чотири магазини до них і близько 200 набоїв.

Від будь-яких пояснень на предмет походження вогнепальної зброї і набоїв 56-річний житель будинку відмовився. Вилучене направлено на експертно-криміналістичну експертизу.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

До слова, поліція знайшла у мешканця Київщини бойовий арсенал: гранатомет, вибухівку і набої.