На Одещині чоловік зберігав вдома арсенал зброї та боєприпасів
Правоохоронці виявили в господарському приміщенні будинку дві гвинтівки СВТ- 40, чотири магазини до них і близько 200 набоїв
Від будь-яких пояснень на предмет походження вогнепальної зброї і набоїв 56-річний чоловік відмовився
В Одеській області правоохоронці вилучили у чоловіка, який проживає на прикордонній території, арсенал зброї та боєприпасів.
Як повідомили у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, у суботу прикордонники спільно з поліцією провели обшуки в одному з домогосподарств у селищі Мирне Біляївського району.
В ході обшуку, проведеного за допомогою службового собаки, правоохоронці виявили в господарському приміщенні будинку дві гвинтівки СВТ- 40, чотири магазини до них і близько 200 набоїв.
Від будь-яких пояснень на предмет походження вогнепальної зброї і набоїв 56-річний житель будинку відмовився. Вилучене направлено на експертно-криміналістичну експертизу.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
До слова, поліція знайшла у мешканця Київщини бойовий арсенал: гранатомет, вибухівку і набої.