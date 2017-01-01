На Львівщині біля лікарні знайшли немовля

Правоохоронці встановлюють обставини події

Сьогодні, 1 грудня, о 8.30 у Яворівський відділ поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки, про те, що біля лікарні вона виявила живу новонароджену дитину – дівчинку, яку вона занесла у медзаклад. Стан дитини лікарі оцінюють як стабільно задовільний. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області. На місці події



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Правоохоронці встановлюють обставини події

Сьогодні, 1 грудня, о 8.30 у Яворівський відділ поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки, про те, що біля лікарні вона виявила живу новонароджену дитину – дівчинку, яку вона занесла у медзаклад. Стан дитини лікарі оцінюють як стабільно задовільний. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Як встановили правоохоронці, у той час в ту ж лікарню з сильної кровотечею звернулась 30-річна мешканка одного з населених пунктів району – матір новонародженої.

Жінці провели невідкладну операцію, зараз вона перебуває у реанімаційному відділенні. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.