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    На Львівщині другий день гасять пожежу на сміттєзвалищі

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    <p>Повідомлення про загоряння сміттєзвалища поблизу м. Новояворівськ надійшло до Служби порятунку вранці 10 березня</p> - На Львівщині другий день гасять пожежу на сміттєзвалищі

    Повідомлення про загоряння сміттєзвалища поблизу м. Новояворівськ надійшло до Служби порятунку вранці 10 березня

    «Наразі локалізації загоряння ще немає», - розповіли у ДСНС

    У Львівській області рятувальники вже другу добу продовжують гасити пожежу, яка спалахнула на Новояворівському сміттєзвалищі.

    Про це УНН повідомили у прес-службі обласного управління ДСНС.

    «Підрозділи рятувальників продовжують працювати. Наразі локалізації загоряння ще немає. Це сміттєзвалище поблизу міста Новояворівськ», - розповіли у ДСНС.

    Як відомо, повідомлення про загоряння сміттєзвалища поблизу м. Новояворівськ надійшло до Служби порятунку 10 березня о 07:14. Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що горіло сміття на площі орієнтовно 0,8 га. 

    9 березня у Львові виникло кілька пожеж, спричинених паліями сухостою. Наймасштабніша з них сталася поблизу ТРЦ «Кінг Крос», що у селі Сокільники.

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