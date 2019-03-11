На Львівщині другий день гасять пожежу на сміттєзвалищі



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Повідомлення про загоряння сміттєзвалища поблизу м. Новояворівськ надійшло до Служби порятунку вранці 10 березня

«Наразі локалізації загоряння ще немає», - розповіли у ДСНС

У Львівській області рятувальники вже другу добу продовжують гасити пожежу, яка спалахнула на Новояворівському сміттєзвалищі.

Про це УНН повідомили у прес-службі обласного управління ДСНС.

«Підрозділи рятувальників продовжують працювати. Наразі локалізації загоряння ще немає. Це сміттєзвалище поблизу міста Новояворівськ», - розповіли у ДСНС.

Як відомо, повідомлення про загоряння сміттєзвалища поблизу м. Новояворівськ надійшло до Служби порятунку 10 березня о 07:14. Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що горіло сміття на площі орієнтовно 0,8 га.

9 березня у Львові виникло кілька пожеж, спричинених паліями сухостою. Наймасштабніша з них сталася поблизу ТРЦ «Кінг Крос», що у селі Сокільники.