На Львівщині перекинувся пасажирський автобус: є постраждалі

Літню жінку «швидка» забрала у тяжкому стані

Автобус із пасажирами перекинувся на засніженій дорозі Львів-Трускавець, унаслідок чого тяжко травмовано літню жінку. Про це повідомив координатор «Варти-1» Ігор Зінкевич. «На трасі Львів-Трускавець на повороті біля села Рудники перекинувся автобус із 30 пасажирами. Одну літню жінку забрала «швидка» у тяжкому стані,



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Літню жінку «швидка» забрала у тяжкому стані

Автобус із пасажирами перекинувся на засніженій дорозі Львів-Трускавець, унаслідок чого тяжко травмовано літню жінку. Про це повідомив координатор «Варти-1» Ігор Зінкевич.

«На трасі Львів-Трускавець на повороті біля села Рудники перекинувся автобус із 30 пасажирами. Одну літню жінку забрала «швидка» у тяжкому стані, також була в автобусі вагітна, але очевидці кажуть, що з нею все гаразд», - зазначив Зінкевич.

Нагадаємо, на Львівщині вже другу добу триває снігопад. Через заметіль напередодні скасували футбольний матч між «Карпатами» та «Олімпіком». На відстій спрямували вантажний автотранспорт. На дорогах працює снігоприбиральна техніка.

Як повідомлялося, «Укравтодор» обмежив рух вантажного транспорту у Львівській та частково у Закарпатській областях. За її даними, такі обмеження були введені у зв'язку з різким погіршенням погодних умов (сильними снігопадами) та з метою недопущення заторів у дорожньому русі і оперативного розчищення автодоріг від снігу.

Додамо, що майже сотня сіл через негоду залишаються без світла.

Джерело: Укрінформ