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    У лісі на Закарпатті собака врятував свого господаря

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    <div class="post-item__photo clearfix"> <div class="post-item__photo-about"> <div class="post-item__photo-caption">Пес ні на секунду не залишав потерпілого</div> <div></div> </div> </div> - У лісі на Закарпатті собака врятував свого господаря
    Пес ні на секунду не залишав потерпілого

    Господар собаки знепритомнів під час пошуків грибів у лісі

    У Свалявському районі Закарпатської області собака і боєць ДСНС, який з дітьми в свій вихідний збирав гриби, врятували чоловіка від смерті. Про це повідомила прес-служба ДСНС.

    Як розповідає головний фахівець Свалявського районного відділу ДСНС Антон Тарасов, у лісовому масиві біля села Дусино він несподівано почув пронизливий собачий гавкіт і дивні звуки. Підійшовши ближче, побачив чоловіка, який лежав на землі без свідомості, а поруч маленький песик пронизливо завивав і бігав.

    Не гаючи часу, рятувальник викликав медиків і колег з рятувальної частини, а також почав надавати першу долікарську допомогу. Після того, як потерпілий прийшов до тями, його на ношах доставили до дороги, де вже чекали лікарі екстреної медичної допомоги. Чоловіка госпіталізували в лікарню, його стан стабільний.

    Додамо, що весь цей час собака ні на секунду не залишав господаря і всіляко намагався йому допомогти.

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    ДСНС Закарпаття тварини рятувальники ліс
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