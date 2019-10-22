У лісі на Закарпатті собака врятував свого господаря



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Пес ні на секунду не залишав потерпілого

Господар собаки знепритомнів під час пошуків грибів у лісі

У Свалявському районі Закарпатської області собака і боєць ДСНС, який з дітьми в свій вихідний збирав гриби, врятували чоловіка від смерті. Про це повідомила прес-служба ДСНС.

Як розповідає головний фахівець Свалявського районного відділу ДСНС Антон Тарасов, у лісовому масиві біля села Дусино він несподівано почув пронизливий собачий гавкіт і дивні звуки. Підійшовши ближче, побачив чоловіка, який лежав на землі без свідомості, а поруч маленький песик пронизливо завивав і бігав.

Не гаючи часу, рятувальник викликав медиків і колег з рятувальної частини, а також почав надавати першу долікарську допомогу. Після того, як потерпілий прийшов до тями, його на ношах доставили до дороги, де вже чекали лікарі екстреної медичної допомоги. Чоловіка госпіталізували в лікарню, його стан стабільний.

Додамо, що весь цей час собака ні на секунду не залишав господаря і всіляко намагався йому допомогти.