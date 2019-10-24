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    На Кільцевій у Києві BMW збив чоловіка і протягнув сотні метрів (фото, відео)

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    BMW на великій швидкості наїхав на чоловіка на пішохідному переході - На Кільцевій у Києві BMW збив чоловіка і протягнув сотні метрів (фото, відео)
    BMW на великій швидкості наїхав на чоловіка на пішохідному переході
    Фото: Інформатор

    Від отриманих травм пішохід помер на місці аварії

    У ніч на четвер, 24 жовтня, в Києві на Кільцевій дорозі сталася фатальна ДТП: водій BMW збив чоловіка, який переходив дорогу на пішохідному переході.

    Аварія трапилася близько 3:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередніми даними поліції, водій BMW на швидкості наїхав на чоловіка, який переходив дорогу на пішохідному переході. Автомобіль протягнув пішохода на сотні метрів вперед. Від отриманих травм чоловік помер на місці трагедії. Йому було близько 60 років.

    Удар був настільки сильним, що капот машини зім'ятий, а лобове скло повністю розбилося.

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    На Кільцевій у Києві BMW збив чоловіка і протягнув сотні метрів (фото, відео)
    На Кільцевій у Києві BMW збив чоловіка і протягнув сотні метрів (фото, відео)
    На Кільцевій у Києві BMW збив чоловіка і протягнув сотні метрів (фото, відео)
    На Кільцевій у Києві BMW збив чоловіка і протягнув сотні метрів (фото, відео)
    На Кільцевій у Києві BMW збив чоловіка і протягнув сотні метрів (фото, відео)
    На Кільцевій у Києві BMW збив чоловіка і протягнув сотні метрів (фото, відео)

    Водій BMW отримав травми різного ступеня тяжкості. Його госпіталізували медики швидкої допомоги. На даний момент невідомо, в якому стані чоловік.

    На місці події працювали два наряди патрульної поліції, які перекрили дві смуги руху, а також слідчо-оперативна група і дві карети швидкої допомоги.

    Національна поліція України ДТП Київ смерть водій автомобіль чоловік
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