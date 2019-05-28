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    Новини

    На Львівщині рухнула стіна школи, є потерпілі

    • Розсилка
    На Львівщині рухнула стіна школи, є потерпілі

    Інцидент стався у загальноосвітній школі в селі Новини

    В Яворівському районі Львівщини обвалилася стіна школи, внаслідок чого двоє людей дістали травми.

    Про це повідомили у регіональному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає Zaxid.net.

    Інцидент стався у загальноосвітній школі в селі Новини, постраждалі внаслідок обвалення — чоловік 1969 року народження і жінка 1976 року народження. Вони отримали травми різного ступеню важкості.

    За попередніми даними рятувальників, постраждалі розбирали або монтували стіну, у зв’язку з чим і сталося обвалення.

    Нагадаємо, 11 жовтня 2016 року у Василькові обвалилася стіна у школі №6. 

    Як повідомили тоді в ДСНС, обвалилася фасадна стіна на трьох поверхах висотою 9 м і шириною 15 м, перекриття побутових приміщень та коридор. Зі школи евакуювали 631 особу – 589 учнів та 42 особи персоналу. Потерпілих не було. 

    Нагадаємо, що у березні цього року внаслідок обвалу школи у Нігерії загинули 20 людей. Комісар з питань охорони здоров'я штату Лагос Джид Ідріс офіційно підтвердив, що більшість жертв – діти. Чиновник зазначив, що триповерховий будинок був в аварійному стані та мав бути знесений. За його словами, школа, яка розміщувалась на двох верхніх поверхах, працювала незаконно.

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