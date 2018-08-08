На Львівщині в кафе отруїлися шестеро людей



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Усі хворі харчувалися у кафе «Степ-Леон» у Стрию

У Стрию Львівської області шестеро людей після відвідування кафе потрапили до лікарні із діагнозом гостра кишкова інфекція.

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Зазначається, що усі хворі напередодні харчувалися у кафе «Степ-Леон» у Стрию.

Пацієнтів госпіталізували до Боринської та Жидачівської центральних районних лікарень.

Нині їм надається медична допомога. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у готелі «Джем Раковець» у Пустомитівському районі Львівської області 6 серпня сталось масове отруєння: за останніми даними, кількість постраждалих зросла до 30 людей: 29 з них діти.