На шахті «Східкарбон» знайшли тіла 13 загиблих



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Аварія на шахті «Східкарбон» сталася 25 квітня

Доля ще чотирьох гірників залишається невідомою

Рятувальники підняли на поверхню тіла 13 гірників, які загинули під час аварії на шахті «Східкарбон» на окупованій території Луганської області.

Про це пише російське видання РБК з посиланням на так зване Міністерство надзвичайних ситуацій бойовиків.

Зазначається, що доля ще чотирьох гірників залишається невідомою.

Раніше повідомлялося, що на шахті «Східкарбон» у населеному пункті Юр'ївка, що на окупованій Луганщині, вранці 25 квітня стався вибух. За попередніми даними, вибухнув метан.

Представник омбудсмена в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський повідомив, що вибух на шахті призвів до викиду вугілля та породи, що заблокувало гірників.

«Була порушена техніка безпеки - не проводилися роботи, щоб не було скупчення газу метану», - зауважив Лисянський.

Міністерство у справах тимчасово окупованих територій планує призначити виплати сім'ям загиблих гірників на шахті в ОРДЛО.