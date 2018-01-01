На Львівщині засудили німця, що купив немовля і намагався вивезти його за кордон

Також вісім років ув’язнення отримала й мати дитини

Громадянина Німеччини, який намагався вивезти з України новонароджену дитину, засуджено до восьми років в’язниці. Про це повідомила прокуратура Львівської області. Дії чоловіка та співучасників було кваліфіковано як незаконне переправлення через державний кордон і підробку документів, а також торгівлю людьми. Також вісім



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Також вісім років ув’язнення отримала й мати дитини

Громадянина Німеччини, який намагався вивезти з України новонароджену дитину, засуджено до восьми років в’язниці.

Про це повідомила прокуратура Львівської області.

Дії чоловіка та співучасників було кваліфіковано як незаконне переправлення через державний кордон і підробку документів, а також торгівлю людьми.

Також вісім років ув’язнення отримала й мати дитини, а організаторку цієї схеми засуджено до дев’яти років позбавлення волі.

За даними прокуратури Львівської області, 27 серпня 2015 року на пункті пропуску «Краковець» прикордонники затримали громадянина Німеччини, який пред’явив документи, що на його думку, підтверджують батьківство та дозволяють перетнути кордон разом із новонародженою дитиною.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік не є біологічним батьком дитини, а насправді отримав немовля в породіллі у Львові. Згодом було встановлено, що до вчиненого причетна матір дитини та ще одна жінка - мешканка Дніпропетровської області, яка й організувала протиправну схему.

Їх звинуватили в торгівлі людьми, вчиненої щодо малолітнього, незаконному переправленні через державний кордон і підробці документів та їх використанні.

Спочатку Личаківський районний суд Львова засудив громадянина Німеччини та матір дитини до п'яти років ув’язнення, а організаторку вивезення - до шести. Але прокуратура області не погодилась із цим рішенням і подала апеляційну скаргу. В результаті обвинувачуваних засудили до восьми і дев'яти років позбавлення волі.