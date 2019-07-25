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    На Львівщині затримали француза з трьома пістолетами і автоматом

    • Розсилка
    На Львівщині затримали француза з трьома пістолетами і автоматом

    Під час перевірки службовий собака допоміг правоохоронцям виявити прихований в автівці арсенал зброї

    Прикордонники Мостиського загону виявили 3 пістолети Макарова та автомат Калашникова, котрі іноземець намагався незаконно вивезти з країни.

    Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    Уночі в пункт пропуску «Краківець» на виїзд з України прибув громадянин Франції. За наявною оперативною інформацією від співробітників СБУ, прикордонники прийняли рішення про поглиблений огляд транспортного засобу «Рено», яким їхав 30-річний француз.

    Під час перевірки службовий собака допоміг правоохоронцям виявити прихований в автівці арсенал зброї. Так, у панелі приладів іноземець заховав 3 пістолети Макарова з пустими магазинами та магазин до автомата Калашникова. «АКС-74» знайшли вже в іншому сховку автомобіля — під декоративною обшивкою дверей.

    Крім того, інший чотирилапий охоронець кордону, який навчений на пошук наркотичних речовин, допоміг виявити згорток із марихуаною. ЇЇ громадянин Франції намагався перевезти через кордон у кишені штанів.

    Наразі компетентні правоохоронні органи проводять невідкладні слідчі дії.

    Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України блокували у Дніпропетровській області протиправне виготовлення і збут вогнепальної зброї та боєприпасів.

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