На Львівщині зіткнулися «Жигулі» і мопед, загинули двоє школярів



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Аварія сталась 23 червня близько 18.30 на повороті в селі Кізя Бродівського району

Тілесні ушкодження отримали четверо з п’яти пасажирів «Жигулів»

На Львівщині сталася смертельна ДТП, в якій загинули 13-річний та 16-річний хлопці.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

Аварія сталась 23 червня близько 18.30 на повороті в селі Кізя Бродівського району, де зіткнулися автомобіль ВАЗ-2106 та мопед «Вайпер», якими керували мешканці одного з сіл району віком відповідно 21 та 16 років.

Внаслідок зіткнення водій мопеда загинув на місці події, а двоє його тринадцятирічних пасажирів-односельчан були госпіталізовані. Один з них від отриманих травм помер у лікарні.

Окрім того, тілесні ушкодження отримали четверо з п’яти пасажирів «Жигулів» - усі мешканці Бродівського району віком від 17 до 25 років.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, 20 червня близько 16-ї години на пішохідному переході на Протасовому Яру в Києві автомобіль збив жінку і дівчинку. Відразу після скоєння ДТП водій автомобіля намагався втекти з місця аварії.