На Львівщині знайшли нелегальне кладовище на території садового кооперативу

Для поховання померлих було облаштовано захоплену земельну ділянку

Директор однієї з громадських організацій, без відома та погодження садівників, організував на їх земельних ділянках кладовище та проводить поховання померлих людей на комерційній основі. Із заявою відносно даного факту учасники одного з садово-городніх кооперативів звернулися до поліції Львівщини. Про це повідомляє пресслужба ГУ Національної поліції Львівської області.

Захоплена ділянка знаходиться на території села Рясне-Руське Львівського району.

За даним фактом дізнавачі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 197-1 (Самовільне зайняття земельної ділянки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, поліція Києва розшукує чоловіків, які вбили жінку на Оболоні. До чергової частини столичної поліції від місцевого мешканця надійшла інформація про те, що на вулиці Прирічній він виявив тіло жінки без ознак життя. Правоохоронці опитали заявника та ймовірних свідків події, переглянули записи з камер відеоспостереження та попередньо з’ясували, що до злочину причетні двоє чоловіків.

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