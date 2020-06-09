У Львові грабіжники відібрали у підприємця 4,5 млн грн: фото



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У Львові грабіжники відібрали у підприємця 4,5 млн грн Фото: Нацполіція

Відразу після скоєння злочину правоохоронці затримали нападників

У Львові затримали групу зловмисників, які відібрали у підприємця 4,5 мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ.

Так, зловмисники напали на чоловіка і відібрали у нього сумку з грошима. Відразу після скоєння злочину правоохоронці затримали нападників.

Інцидент стався в мікрорайоні «Сихів». Група деякий час стежила за чоловіком, який веде господарську діяльність на території одного з міських ринків, а після напали на нього і відібрали сумку з грошима.

«Проведеними заходами нападників вдалося затримати відразу після скоєння злочину. Всі вони є місцевими жителями, один з них раніше був засуджений за вчинення тяжкого злочину. Під час затримання зловмисники чинили опір правоохоронцям і намагалися втекти», — повідомляють правоохоронці.

За наявною інформацією, затримані «спеціалізувалися» на розбійних нападах. Ці дані будуть перевірятися під час досудового розслідування.