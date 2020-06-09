  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    У Львові грабіжники відібрали у підприємця 4,5 млн грн: фото

    • Розсилка
    У Львові грабіжники відібрали у підприємця 4,5 млн грн - У Львові грабіжники відібрали у підприємця 4,5 млн грн: фото
    У Львові грабіжники відібрали у підприємця 4,5 млн грн
    Фото: Нацполіція

    Відразу після скоєння злочину правоохоронці затримали нападників

    У Львові затримали групу зловмисників, які відібрали у підприємця 4,5 мільйони гривень.

    Про це повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ.

    Так, зловмисники напали на чоловіка і відібрали у нього сумку з грошима. Відразу після скоєння злочину правоохоронці затримали нападників.

    Інцидент стався в мікрорайоні «Сихів». Група деякий час стежила за чоловіком, який веде господарську діяльність на території одного з міських ринків, а після напали на нього і відібрали сумку з грошима.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Львові грабіжники відібрали у підприємця 4,5 млн грн: фото
    У Львові грабіжники відібрали у підприємця 4,5 млн грн: фото
    У Львові грабіжники відібрали у підприємця 4,5 млн грн: фото
    Фото: Нацполіція

    «Проведеними заходами нападників вдалося затримати відразу після скоєння злочину. Всі вони є місцевими жителями, один з них раніше був засуджений за вчинення тяжкого злочину. Під час затримання зловмисники чинили опір правоохоронцям і намагалися втекти», — повідомляють правоохоронці.

    За наявною інформацією, затримані «спеціалізувалися» на розбійних нападах. Ці дані будуть перевірятися під час досудового розслідування.

    Львів грабіжники розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ