В Умань прибули майже 28 тисяч хасидів, поліція повідомила про перші порушення

У деяких хасидів правоохоронці вилучають зброю

Станом на ранок 6 вересня в Умані зареєструвалися 27 757 хасидів із десяти країн світу. Поруч із меморіальним комплексом рятувальники цілодобово забезпечують безпеку прочан. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Там уточнили, що серед напрямків, які сприяють попередженню надзвичайних подій, є й профілактичні. Для цього рятувальники у місцях масового скупчення щодня проводять із хасидами інформаційно-профілактичну роботу.

«Аби ознайомити паломників з правилами пожежної безпеки та основним правилам життєдіяльності, фахівці ДСНС роздають спеціально розроблені пам’ятки, де правила безпеки викладені англійською мовою», – зазначили в ДСНС.

У період з 1 по 4 вересня до поліції надійшли 22 повідомлення про події, пов’язані з перебуванням на території України паломників-хасидів. Зокрема, про можливе незаконне поводження зі зброєю у районі компактного проживання прочан.

Також поліцейські спільно з працівниками міграційного відділу Умані виявили громадянина Ізраїлю, який порушив строки перебування в Україні. На порушника склали адміністративний протокол за ст. 203 КУпАП. Незабаром його примусово повернуть на Батьківщину.

Ще одному іноземцю обмежили строки перебування на території України через порушення громадського порядку та дрібне хуліганство. Він отримав два протоколи – за ст. 173 КУпАП та ст. 203 КУпАП.

Також поліцейські зафіксували факт торгівлі забороненими предметами у районі паломництва. У 29-річного уманчанина слідчі вилучили заборонені предмети: два електрошокери у вигляді ліхтарів, 12 ножів і 6 дерев’яних біт. Правоохоронці відкрили справу за ч. 2 ст. 263 (Носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу).

Раніше до Умані прибули понад 600 працівників поліції та понад 200 військовослужбовців Національної гвардії. Вони будуть забезпечувати громадський порядок та безпеку під час святкування єврейського Нового року (Рош га-Шана).

Також до Умані також приїхали 11 поліцейських з Ізраїлю, які спільно з українськими правоохоронцями нестимуть службу в місцях компактного проживання та паломництва хасидів.

Як повідомлялося, до Умані за місяць до Рош га-Шану почали з’їжджатись хасиди. Вони побоюються, що влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження і вони у вересні не зможуть потрапити на могилу їхнього духовного лідера – Цадика Нахмана.

Цього року, за попередніми підрахунками МВС, очікується прибуття приблизно 50 тисяч паломників із різних країн світу.

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