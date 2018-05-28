На маріупольському напрямку після бою зник морський піхотинець

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На лінії зіткнення на Донбасі зник морський піхотинець

Військові ЗСУ не знають долі зниклого українського бійця

На Маріупольському напрямку після короткого зіткнення з бойовиками зник військовий 36 окремої бригади морської піхоти Збройних сил України.

Про це йдеться у повідомленні 36 ОБМП.

Згідно з даними, унаслідок бою двоє бойовиків загинули та ще один дістав поранення.

Водночас військові ЗСУ не знають долі зниклого українського бійця, у бригаді вживають заходів щодо його розшуку.

Нагадаємо, що 25 травня двоє бійців 14-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України самовільно залишили частини.

Бойовики заявили про їхнє затримання при спробі перетнути «сіру зону».

Раніше, 2 травня в районі населеного пункту Широкине у Донецькій області України зник військовослужбовець Об’єднаних сил. Наступного дня у прес-центрі ООС повідомили, що зниклий на Донбасі військовий самовільно перейшов на непідконтрольну територію.

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що будуть підвищені вимоги щодо стану військової дисципліни та правопорядку у військових частинах та підрозділах.



