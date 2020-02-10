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    За тиждень у Києві на грип захворіли понад 15 тис. осіб

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    За тиждень у Києві на грип захворіли понад 15 тис. осіб

    У столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 10,5%

    У Києві за 6-й тиждень 2020 року зареєстровано 15 210 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базової лінії на 32,9%. Наразі показник захворюваності становить 515,5. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

    Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 10,5% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 9 802 (зростання на 7,4%), дорослих – 5408 особи (зростання на 16,6%).

    «У структурі захворюваності діти становлять 64,4%, а на попередньому тижні – 66,3%. Серед школярів захворюваність зросла на 15,7% – зареєстровано 4849 випадків», – розповів Поворозник.

    Він зазначив, що до медичних закладів за 5-й тиждень госпіталізовано 302 особи, із них 218 – дітей.

    «Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 51 383 особи», – додав Поворозник.

    Як повідомлялося, у Києві за 5-й тиждень 2020 року було зареєстровано 9176 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базової лінії на 39,2%.

    В Україні до кінця сезону може з’явитися новий штам грипу – «Канзас».

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